Turtle Beach Atlas 200, już dostępny.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent akcesoriów do gier Turtle Beach ogłosił, że przewodowy zestaw słuchawkowy Atlas 200 do konsol PlayStation jest już dostępny w sprzedaży. Przedstawiono również wersję wieloplatformową oraz przeznaczoną do PC. Atlas 200 to nowość w portfolio cenionych oraz wielokrotnie nagradzanych zestawów słuchawkowych do gier Turtle Beach. Jest pierwszym oficjalnie licencjonowanym zestawem słuchawkowym marki do konsol PS5 i PS4, co podkreśla wzmocnienie w relacjach między Sony Interactive Entertainment, a jednym z największych na świecie producentów akcesoriów do gier.







Nowy zestaw słuchawkowy wykorzystuje kluczowe elementy konstrukcyjne i innowacje techniczne z nagradzanego modelu Atlas Air – flagowego zestawu słuchawkowego do gier komputerowych marki Turtle Beach oraz przewodowego, wieloplatformowego zestawu słuchawkowego do gier Recon 200, zapewniając połączenie wysokiej jakości dźwięku w grach, kompatybilności przewodowej oraz lekkości oraz komfortu.



Przewodowe słuchawki gamingowe Turtle Beach Atlas 200 zapewniają najwyższej jakości dźwięk podczas grania i czatowania na konsolach PS5 i PS4, innych systemach do gier i komputerach z systemem Windows oraz na urządzeniach mobilnych z gniazdem 3,5 mm. Atlas 200 ma zamkniętą konstrukcję nauszników, w których umieszczono znane przetworniki Nanoclear 50 mm firmy Turtle Beach, zoptymalizowane pod kątem przestrzennego dźwięku na konsolach do gier i komputerach PC.



Lekkość i komfort dla grających w okularach

Słuchawki Atlas 200 ważą około 280 gramów, są lekkie i doskonale nadają się do długich sesji grania i rozgrywek turniejowych. Pałąk, nauszniki z pianki z pamięcią kształtu i komfortowe dopasowanie do okularów ProSpecs zapewniają wiele godzin grania w odpowiednim komforcie. Jednokierunkowy mikrofon można wygodnie odchylić i wyciszyć, gdy nie jest używany.



Cena, kompatybilność i wersje kolorystyczne

Atlas 200, są dostępne w przystępnej cenie 59.99 euro oraz w wersjach wieloplatformowej i przeznaczonej specjalnie dla komputerów PC. Zestaw słuchawkowy Atlas 200 do konsol PS5 i PS4 jest dostępny w kolorze czarnym lub białym z niebieskim pałąkiem z logo PlayStation. Wieloplatformowe modele Atlas 200 i Atlas 200 PC Edition są dostępne w kolorze czarnym z szarymi akcentami.



Atlas 200 PC Edition kosztuje 69.99 euro i oferuje łączność poprzez USB dzięki dołączonemu adapterowi audio oraz zestawowi funkcji dla komputerów PC dostępnych za pośrednictwem aplikacji Turtle Beach Swarm II dla systemu Windows. Wszystkie zestawy słuchawkowe dostępne są w sprzedaży na stronie turtlebeach.com.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach