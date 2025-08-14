Turtle Beach Atlas 200 z oficjalną licencją do PS5 i PS4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent akcesoriów gamingowych Turtle Beach przedstawił nowy przewodowy zestaw słuchawkowy Turtle Beach Atlas 200. To pierwsze oficjalnie licencjonowane słuchawki Turtle Beach dla konsol PS5 i PS4. Są dostępne również w wersji wieloplatformowej i na PC. Atlas 200 czerpie inspirację z rozwiązań konstrukcyjnych i inżynieryjnych wielokrotnie nagradzanych słuchawek Atlas Air - flagowego modelu Turtle Beach dla graczy PC oraz z przewodowych wieloplatformowych słuchawek Recon 200.







Kompatybilne z PS4 i PS5, PC lub wieloplatformowe

​​​​​Zestaw słuchawkowy Atlas 200 dla konsol PS5 i PS4 jest dostępny w kolorze czarnym lub białym, z niebieskimi akcentami wraz z logo PlayStation. Można go zamówić w przedsprzedaży na stronie turtlebeach.com. Wieloplatformowe zestawy oraz w wersji na PC są dostępne wyłącznie w kolorze czarnym z szarymi akcentami. Atlas 200 dedykowany graczom PC będzie dostępny w cenie od 69,99 euro. Oferuje dodatkowo łączność USB dzięki adapterowi audio USB oraz funkcje dla komputerów PC, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji komputerowej Turtle Beach Swarm II dla systemu Windows. Wszystkie modele zestawów słuchawkowych Atlas 200 trafią do sprzedaży 12 września 2025 r.



Konstrukcja przyjazna dla grających w okularach i tylko 280 g wagi

Atlas 200 to nauszne słuchawki, w których umieszczono przetworniki Nanoclear 50 mm firmy Turtle Beach, zoptymalizowane pod kątem dźwięku przestrzennego na konsolach do gier i komputerach PC. Atlas 200 waży około 280 g, jest lekki i doskonale nadaje się do długich sesji grania i rozgrywek turniejowych. Zostały także wyposażone w regulowany pałąk oraz nauszniki z pianki z pamięcią kształtu. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu ProSpecs słuchawki są przyjazne dla graczy grających w okularach. Atlas 200 wyposażony został również w jednokierunkowy mikrofon, który wystarczy odchylić w celu wyciszenia.



Nowy produkt marki to połączenie wysokiej klasy dźwięku w grach, a także lekkości i komfortu oraz przystępnej ceny od 59.99 euro.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach