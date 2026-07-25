Turtle Beach VelocityOne H.O.T.A.S. dla fanów symulatorów lotniczych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach rozwija serię akcesoriów symulacyjnych VelocityOne i prezentuje nowe kontrolery przeznaczone dla wirtualnych pilotów. Flightstick II oraz Dual Throttle mogą działać osobno lub wspólnie jako kompletny system VelocityOne H.O.T.A.S. dla komputerów PC i konsol Xbox. Producent zapowiedział również uniwersalny uchwyt Universal Sim Mount, pozwalający wygodnie zamontować kontrolery do symulatorów lotniczych, wyścigowych, rolniczych i ciężarowych. Nowe urządzenia wykorzystują czujniki z efektem Halla, zapewniające płynne i precyzyjne sterowanie. Połączenie drążka i podwójnej przepustnicy oferuje łącznie 73 programowalne funkcje, pozwalając obsługiwać najważniejsze systemy samolotu lub statku kosmicznego bez częstego sięgania po klawiaturę.







VelocityOne Flightstick II, to nowa generacja drążka sterowego przeznaczonego do symulatorów lotniczych, kosmicznych oraz gier wykorzystujących maszyny bojowe. Urządzenie pojawi się w dwóch wariantach: kompatybilnym z Xbox Series X|S i komputerami z systemem Windows oraz przeznaczonym wyłącznie do PC. Za precyzyjne odwzorowanie ruchów odpowiadają 16-bitowe czujniki z efektem Halla, rejestrujące ponad 65 tys. poziomów sygnału na każdej osi. Pozwala to wykonywać zarówno gwałtowne manewry podczas walki, jak i delikatne korekty wymagane przy lądowaniu czy dokowaniu.



Drążek udostępnia 38 programowalnych elementów sterujących, czyli o 11 więcej niż pierwsza generacja VelocityOne Flightstick. Zintegrowane pokrętło z dwoma enkoderami oraz trójpozycyjnym przełącznikiem może obsługiwać do dziewięciu funkcji, ułatwiając kontrolowanie nawigacji, autopilota i systemów pokładowych. Do dyspozycji gracza są również dodatkowe dźwignie, analogowy drążek obsługiwany kciukiem oraz wielofunkcyjne pokrętło. Mogą one odpowiadać między innymi za przepustnicę, kamerę albo wybrane systemy samolotu.



VelocityOne Flightstick II ma konstrukcję przystosowaną zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Regulowane podpórki nadgarstka i kciuka oraz wymienne elementy pomagają dopasować urządzenie do preferowanego chwytu. Użytkownik może także wybrać jeden z trzech poziomów oporu drążka. Zintegrowana oś skrętna umożliwia sterowanie sterem kierunku bez dodatkowych pedałów. Mechanizm można jednak zablokować, gdy do zestawu zostaną podłączone osobne VelocityOne Rudder Pedals.



Kolorowy wyświetlacz Flight Management Display pozwala monitorować dane i zmieniać ustawienia bez przerywania rozgrywki. Bezpośrednio z jego poziomu można również kontrolować podświetlenie RGB. Bardziej zaawansowane opcje, takie jak ustawienie martwych stref, charakterystyki pracy drążka i profili dla konkretnych samolotów, będą dostępne w aplikacji VelocityOne Flight Hangar na Xbox i PC.



VelocityOne Flightstick II jest już dostępny w przedsprzedaży. Cena urządzenia wynosi 139.99 euro, a premiera odbędzie się 21 września 2026 roku.





VelocityOne Dual Throttle: dwie przepustnice i 35 programowalnych funkcji

VelocityOne Dual Throttle może współpracować z dowolnym drążkiem lotniczym na komputerach PC. Na konsolach Xbox urządzenie łączy się bezpośrednio z kompatybilną wersją VelocityOne Flightstick II. Podwójna przepustnica umożliwia niezależne sterowanie dwoma silnikami. Dźwignie można również połączyć, aby wygodnie obsługiwać samoloty jednosilnikowe. Dzięki temu nie trzeba zmieniać konfiguracji stanowiska przy przechodzeniu pomiędzy różnymi typami maszyn.



Zastosowane 10-bitowe czujniki z efektem Halla rejestrują ponad 1000 poziomów sygnału na każdej osi. Ma to zapewniać płynną regulację ciągu podczas startu, lądowania, walki i lotów wymagających niewielkich korekt prędkości. Użytkownik może wymieniać elementy wyznaczające charakterystyczne punkty pracy przepustnicy. Pozwala to wyczuć między innymi pozycję dopalacza, biegu jałowego lub odwróconego ciągu, zależnie od rodzaju symulowanej maszyny. Regulowany opór dźwigni umożliwia natomiast wybór pomiędzy lekkim, szybkim ruchem a cięższą pracą przypominającą mechanizmy prawdziwego kokpitu.



VelocityOne Dual Throttle oferuje siedem osi i 35 programowalnych elementów sterujących. Na komputerach PC wskaźniki LED mogą wyświetlać poziom ciągu lub inne informacje przypisane przez gracza. Urządzenie wyposażono również w konfigurowalne podświetlenie RGB. Przepustnicę można ustawić bezpośrednio na biurku. Gumowe podstawy mają zapobiegać jej przesuwaniu się podczas gry, natomiast przygotowane otwory i dołączone śruby pozwalają na stałe zamontowanie urządzenia w kokpicie albo na uchwycie VelocityOne Universal Sim Mount.



VelocityOne Dual Throttle trafi do sprzedaży 21 września 2026 roku w cenie 139.99 euro. Przedsprzedaż urządzenia już się rozpoczęła.





VelocityOne H.O.T.A.S.: kompletny zestaw do samolotów i statków kosmicznych

Gracze planujący budowę pełnego stanowiska mogą wybrać zestaw VelocityOne H.O.T.A.S., łączący VelocityOne Flightstick II oraz VelocityOne Dual Throttle. System sprawdzi się w symulatorach lotnictwa cywilnego i wojskowego, a także w grach, w których gracze zasiadają za sterami statków kosmicznych.



Łącznie oferuje 73 programowalne elementy sterujące, dzięki czemu najważniejsze funkcje mogą zostać przypisane bezpośrednio do drążka, przepustnicy, przełączników i pokręteł. Czujniki z efektem Halla odpowiadają za precyzyjne sterowanie, a regulowany opór drążka i przepustnicy pozwala dopasować pracę kontrolerów do preferencji użytkownika. Zestaw oferuje także kolorowy wyświetlacz, wymienne punkty oporu przepustnicy, konstrukcję dla osób lewo- i praworęcznych oraz podświetlenie RGB. Stanowisko można w przyszłości rozbudować między innymi o pedały VelocityOne Rudder Pedals, drugi drążek do konfiguracji H.O.S.A.S. oraz uchwyty montażowe.



VelocityOne H.O.T.A.S. jest kompatybilny z Xbox Series X|S i komputerami PC. Zestaw jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 249.99 euro. Premiera odbędzie się 21 września 2026 roku.





Jeden uchwyt do symulatorów lotniczych, wyścigowych i rolniczych

Ostatnią z zaprezentowanych nowości jest VelocityOne Universal Sim Mount – uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż kontrolerów do różnych rodzajów symulatorów. Konstrukcja pozwala umieścić drążek centralnie lub z boku stanowiska, ustawić przepustnicę na niższym poziomie, zamontować skrzynię biegów albo hamulec ręczny, a także przenieść mysz poza główną powierzchnię biurka. Zintegrowana podkładka sprawia, że pozostaje ona w zasięgu ręki gracza. Uchwyt oferuje 240 mm regulacji w pionie. Składa się z trzech stalowych elementów i może być zamocowany do biurka przy użyciu zacisku. Konstrukcja z grubej stali ma ograniczać uginanie się uchwytu nawet podczas intensywnego sterowania.



VelocityOne Universal Sim Mount jest kompatybilny z urządzeniami Turtle Beach oraz wieloma akcesoriami innych producentów. Można na nim montować drążki, przepustnice, skrzynie biegów, hamulce ręczne i inne kontrolery wykorzystywane w symulatorach lotniczych, wyścigowych, ciężarowych oraz rolniczych. Uchwyt może być także instalowany na stanowiskach zbudowanych z profili aluminiowych.



VelocityOne Universal Sim Mount jest dostępny w przedsprzedaży w cenie 49.99 euro. Premiera została zaplanowana na 23 września 2026 roku.































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach