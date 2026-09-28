Turtle Beach Vulcan II XP Air - Klawiatura, która reaguje na gesty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nawet 2000 godzin pracy na baterii, możliwość przełączania się między pięcioma urządzeniami, wymienne przełączniki hot-swap i inteligentne wykrywanie obecności użytkownika – to najważniejsze wyróżniki nowej klawiatury Turtle Beach. Vulcan II XP Air oferuje trzy tryby łączności, dopracowaną akustykę pracy oraz rozbudowane funkcje dla graczy, w tym NKRO, anti-ghosting, ReacTap SOCD i EASY-SHIFT[+]. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Vulcan II XP Air jest AirTrack Gesture Sensor. Technologia pozwala sterować wybranymi funkcjami za pomocą prostych ruchów dłoni. Pozwala to m.in. obsługiwać multimedia, regulować dźwięk czy uruchamiać kompatybilne komendy bez konieczności sięgania po mysz.







Sensor potrafi również rozpoznać, kiedy użytkownik odchodzi od stanowiska. W takiej sytuacji klawiatura automatycznie przyciemnia podświetlenie RGB, ograniczając zużycie energii, a po powrocie użytkownika przywraca normalne działanie.



Trzy sposoby połączenia i nawet pięć urządzeń

Vulcan II XP Air może pracować w trzech trybach: przez bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz, Bluetooth lub przewodowo przez USB-A. Klawiatura pozwala przełączać się pomiędzy maksymalnie pięcioma połączonymi urządzeniami, dzięki czemu może służyć nie tylko jako sprzęt gamingowy, ale również jako element stanowiska wykorzystywanego do pracy na kilku urządzeniach. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 6000 mAh. Przy włączonym podświetleniu RGB oraz sensorze AirTrack producent deklaruje do 95 godzin pracy, natomiast po wyłączeniu obu tych funkcji czas ten może wzrosnąć nawet do 2000 godzin.



Hot-swap i dopracowana akustyka

Klawiaturę wyposażono w fabrycznie smarowane, liniowe przełączniki TITAN HS Red, które można wymieniać dzięki konstrukcji hot-swap. Turtle Beach zastosowało także ulepszone stabilizatory oraz zintegrowaną piankę wygłuszającą, co ma zapewniać płynniejszą pracę klawiszy i bardziej stonowane brzmienie podczas pisania oraz grania. Na pokładzie znalazły się również rozwiązania istotne z punktu widzenia graczy, takie jak Full N-Key Rollover, anti-ghosting, ReacTap SOCD, EASY-SHIFT[+] oraz Game Mode. Do tego dochodzi wielofunkcyjne pokrętło multimedialne z obsługą Windows Wheel.



Podświetlenie AIMO RGB i profile zapisane w klawiaturze

Każdy klawisz Vulcan II XP Air ma indywidualne podświetlenie AIMO RGB, a urządzenie wspiera również Windows Dynamic Lighting. Za konfigurację klawiatury odpowiada oprogramowanie Swarm II, które pozwala m.in. dostosować funkcje urządzenia i korzystać z pięciu profili zapisanych bezpośrednio w pamięci klawiatury.



Vulcan XP - wersja przewodowa

Równolegle do Vulcan II XP Air do przedsprzedaży trafia również Vulcan II XP, czyli przewodowy model zaprezentowany wcześniej podczas Gamescom 2026. Klawiatura bazuje na tej samej niskoprofilowej konstrukcji i również obsługuje wymienne przełączniki TITAN HS. W przeciwieństwie do wersji bezprzewodowej użytkownicy mogą wybrać pomiędzy liniowymi przełącznikami Red oraz dotykowymi Brown. Oba warianty są fabrycznie smarowane, a ich deklarowana żywotność wynosi 50 milionów naciśnięć. Vulcan II XP oferuje ponadto NKRO, anti-ghosting, ReacTap SOCD, EASY-SHIFT[+], pokrętło multimedialne, podświetlenie AIMO RGB i obsługę Swarm II. Model będzie dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej.



Cena i dostępność

Vulcan II XP Air oraz Vulcan II XP są już dostępne w przedsprzedaży na stronie Turtle Beach. Premiera obu modeli została zaplanowana na 25 października 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna Vulcan II XP Air wynosi 179.99 euro. Natomiast Vulcan II XP został wyceniony na 129.99 euro.































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach