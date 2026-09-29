Turtle Beach pokazuje sprzęt dla fanów Minecrafta i Dungeons II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach przygotowało nowe akcesoria inspirowane światem Minecrafta oraz nadchodzącym Minecraft Dungeons II. Najbardziej charakterystyczną nowością jest Rematch Wireless Gaming Controller – Minecraft Dungeons II dla Nintendo Switch 2, którego wygląd zmienia się w zależności od kąta patrzenia. Gracze korzystający z Xboxa i PC otrzymają natomiast osobny model Rematch Wireless RGB Gaming Controller – Minecraft, w którym charakterystyczny motyw Minecrafta został połączony z konfigurowalnym podświetleniem RGB.Do kolekcji dołączają także przewodowe słuchawki Airlite Fit – Minecraft Dungeons II oraz dwa etui PlayTrek przeznaczone do Nintendo Switch 2. Do kolekcji dołączają także przewodowe słuchawki Airlite Fit – Minecraft Dungeons II oraz dwa etui PlayTrek przeznaczone do Nintendo Switch 2.







Valorie czy Creeper? Kontroler, który zmienia wygląd

Rematch Wireless Gaming Controller – Minecraft Dungeons II wykorzystuje grafikę soczewkową, która podczas poruszania kontrolerem zmienia motyw z Valorie na Creepera. Za sterowanie odpowiadają drążki TMR (Tunneling Magnetoresistance), zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji i ograniczeniu problemu driftu. Kontroler obsługuje również sterowanie ruchem oraz dwa programowalne przyciski umieszczone z tyłu obudowy. Wbudowany przycisk C zapewnia szybki dostęp do funkcji GameChat na Nintendo Switch 2. Kontroler oferuje bezprzewodowy zasięg do 9 metrów, a wbudowany akumulator pozwala na maksymalnie 40 godzin rozgrywki na jednym ładowaniu. Urządzenie jest kompatybilne także z konsolami z rodziny Nintendo Switch.



Minecraft z RGB na Xbox i PC

Drugi z nowych kontrolerów Rematch Wireless RGB Gaming Controller Minecraft został przygotowany dla Xboxa i komputerów PC. Jego charakterystycznym elementem jest konfigurowalne podświetlenie RGB, które podkreśla grafikę inspirowaną Minecraftem. Także tutaj zastosowano precyzyjne drążki TMR Kontroler został dodatkowo wyposażony w spusty Hall-Effect Hair Trigger z trzystopniową regulacją skoku oraz dwa programowalne przyciski z tyłu obudowy. Urządzenie może łączyć się bezprzewodowo za pomocą 2.4 GHz, Bluetooth lub przewodowo. Jest kompatybilne z Xbox, PC, urządzeniami mobilnymi z Androidem oraz sprzętem wykorzystywanym do streamingu gier. Na pokładzie znalazły się również zintegrowane funkcje regulacji głośności i balansu pomiędzy dźwiękiem z gry a czatem, złącze 3.5 mm oraz przycisk wyciszenia mikrofonu. Ustawienia kontrolera można zmieniać za pomocą aplikacji Turtle Beach Control Hub na Xbox i PC.



Słuchawki Airlite Fit dla fanów Dungeons II

Kolejnym elementem kolekcji są przewodowe słuchawki Turtle Beach Airlite Fit – Minecraft Dungeons II przeznaczone do Nintendo Switch 2. Model wykorzystuje 40-milimetrowe przetworniki oraz miękkie nauszniki pokryte dzianiną Jersey. Dwukierunkowy mikrofon ogranicza dźwięki otoczenia i obsługuje funkcję flip-to-mute – jego uniesienie automatycznie wycisza komunikację głosową. Słuchawki posiadają oficjalną licencję Mojang i Nintendo i są kompatybilne z Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite oraz Nintendo Switch OLED



Etui PlayTrek do Nintendo Switch 2

Kolekcję uzupełniają dwa etui:

PlayTrek Travel Case – Minecraft Dungeons II oraz PlayTrek Travel Case – Minecraft Great Outdoors. Oba modele wykorzystują wytrzymałą powłokę EVA, wyściełane wnętrze chroniące ekran oraz dodatkową przestrzeń na karty z grami, przewody i inne akcesoria. Wariant Dungeons II otrzymał grafikę z Valorie i Creeperami, natomiast Great Outdoors wyposażono dodatkowo w dwie wymienne naszywki Minecraft mocowane na rzepy. Etui są przeznaczone do Nintendo Switch 2, ale mogą również pomieścić Nintendo Switch oraz Nintendo Switch OLED.





Ceny i dostępność

Nowe akcesoria Turtle Beach, są już dostępne na stronie producenta:

- Rematch Wireless Gaming Controller Minecraft Dungeons II do Nintendo Switch 2 – 64.99 euro

- Rematch Wireless RGB Gaming Controller Minecraft do Xbox i PC – 99.99 euro

- Airlite Fit Wired Gaming Headset Minecraft Dungeons II – 24.99 euro

- PlayTrek Travel Case Minecraft Dungeons II / Great Outdoors – 24.99 euro































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach