Turtle Beach z nowymi słuchawkami dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach rozszerza ofertę słuchawek gamingowych, prezentując dwie nowości skierowane do różnych grup graczy. Bezprzewodowy zestaw Stealth 500 otrzymał oficjalną licencję do konsoli Nintendo Switch 2, oferując niskie opóźnienia, łączność Bluetooth i wygodę podczas długich sesji. Jednocześnie wieloplatformowe słuchawki Atlas 200 debiutują w dwóch nowych wersjach kolorystycznych: szaro-zielonym i różowym łącząc sprawdzone rozwiązania audio z bardziej wyrazistym designem. Turtle Beach Stealth 500 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy przygotowany z myślą o graczach korzystających z Nintendo Switch 2 oraz urządzeń mobilnych.







Słuchawki łączą się z konsolą przez nadajnik USB-C w paśmie 2,4 GHz, co zapewnia niski poziom opóźnień podczas gry. Obsługują również Bluetooth, dzięki czemu można ich używać także z telefonem lub tabletem. Przełączanie między łącznością 2.4 GHz, a Bluetooth odbywa się jednym przyciskiem. Za dźwięk odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki, a wbudowane tryby korektora pozwalają dopasować brzmienie do gry. Zestaw oferuje także technologię Superhuman Hearing, która wzmacnia wybrane dźwięki istotne podczas rozgrywki, takie jak kroki przeciwników czy odgłosy przeładowania broni. Stealth 500 wyposażono w mikrofon z funkcją wyciszania po odchyleniu, lekki pałąk, miękkie nauszniki z pianki memory foam pokryte sztuczną skórą oraz baterię pozwalającą na maksymalnie 40 godzin pracy.



Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie turtlebeach.com w cenie 89.99 euro. Premiera zaplanowana jest na 6 sierpnia 2026 r.





Atlas 200 - wieloplatformowe i dostępne w nowych kolorach

Do oferty Turtle Beach trafiają również nowe wersje kolorystyczne przewodowych słuchawek gamingowych Atlas 200. Model jest teraz dostępny w kolorach szaro-zielonym i różowym. Atlas 200 to wieloplatformowe słuchawki przeznaczone do gry na konsolach i komputerach PC. Zastosowano w nich 50-milimetrowe przetworniki Nanoclear, zoptymalizowane pod kątem dźwięku przestrzennego. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o długich sesjach: słuchawki mają regulowany, pływający pałąk, nauszniki z pianki memory foam oraz rozwiązanie ProSpecs, które poprawia komfort osób grających w okularach. Model wyposażono także w jednokierunkowy mikrofon z funkcją wyciszania po odchyleniu, co ułatwia komunikację z drużyną podczas gry.



Turtle Beach Atlas 200 w nowych wersjach kolorystycznych są już dostępne na stronie turtlebeach.com w cenie 59.99 euro.

























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach