Turtle Beach z wielkanocną promocją dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz ze świętami atrakcyjne promocje na produkty Turtle Beach - cenionej marki wśród graczy na całym świecie. To świetny czas, by sięgnąć po najnowsze modele słuchawek i akcesoriów gamingowych z portfolio, które łączą funkcjonalność, precyzję i świetny design. W najbliższym, przedwakacyjnym czasie pojawi się sporo okazji by zdobyć sprzęt w atrakcyjnych cenach. Obecna promocja trwa do 30 kwietnia. Warto zaznaczyć, że to pierwszy etap atrakcyjnych promocji. Wkrótce w obniżonych cenach znajdą się rozmaite sprzęty gamingowe: od innowacyjnych flightsticków po ergonomiczne myszki i kultowe słuchawki. Kolejne okazje są stworzone specjalnie z myślą o graczach i ich bliskich przygotowujących się w tym sezonie do komunii. Niektóre z promocji potrwają do końca czerwca - warto obserwować kolejne komunikaty.







Co przygotował producent w ofercie Wielkanocnej? Wiele nowości, ale i klasyki:

Myszki



Kone II

Kultowa mysz gamingowa Turtle Beach o charakterystycznym, opływowym kształcie Kone zapewniającym ergonomię i wygodę podczas długich sesji. Precyzyjny sensor Owl-Eye o rozdzielczości do 26000 DPI i szybkości śledzenia 650 IPS gwarantuje rozrywkę najwyższej jakości. Zaprojektowana do długiej i intensywnej eksploatacji (trwałość do 100 milionów kliknięć). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna lub biała – idealne do różnych stylów setupu.

Cena w promocji: 249 PLN - teraz taniej o 50 PLN.





źródło: Info Prasowe - Turtle Beach

Bezprzewodowa mysz premium z efektownym oświetleniem RGB, stacją dokującą i aż 29 możliwymi funkcjami dzięki programowalnym przyciskom. Lekka, szybka i wszechstronna – dostępna w kolorach czarnym i białym. Cena w promocji:- teraz taniej o 100 PLN.Cechą wyróżniającą Stealth Pivot są unikalne, obrotowe moduły z gałkami sterowania i przyciskami, które zapewniają prostą, precyzyjną i ulepszoną rozgrywkę w każdym typie gry. Pierwszy układ zapewnia tradycyjny layout sterowania kontrolerem. Moduły można łatwo obrócić i zablokować z powrotem na miejscu, aby uzyskać układ gałki i przycisków bardziej odpowiedni do gier walki. Ten najwyższej jakości kontroler działa zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo na komputerach z systemem Windows 10/11. Jest równocześnie kompatybilny z konsolami Xbox Series X|S i Xbox One jako zaawansowany przewodowy kontroler. Stealth Pivot jest także wyposażony w Bluetooth 5.2, aby łączyć się z urządzeniami z systemem Android i telewizorami Smart TV.Cena w promocji:- teraz taniej o 150 PLN.Mechaniczna klawiatura z niskoprofilowymi przełącznikami Titan II Linear, idealna do szybkiego grania i pisania. Podświetlenie RGB z technologią AIMO i aluminiowa konstrukcja dodają stylu, z kolei komfort użytkowania zapewnia podpórka pod nadgarstek, którą można w razie potrzeby odłączyć. Dostępna w kolorze białym i czarnym.Cena w promocji:- teraz taniej o 70 PLN.Słuchawki:Lekki headset przewodowy z 40 mm przetwornikami i odpinanym mikrofonem, kompatybilny z wieloma platformami. Świetny wybór dla osób szukających niedrogich, uniwersalnych słuchawek do grania i czatowania. Dostępne w kolorze czarnym oraz niebiesko-czerwonym.Cena w promocji:- teraz taniej o 25 PLN.Stealth 600 PC to bezprzewodowy headset gamingowy zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach PC. Oferuje wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, wygodne nauszniki z oddychającej pianki i odchylany mikrofon z funkcją wyciszania. Dzięki nowoczesnemu designowi, możliwości połączenia z dwoma urządzeniami bezprzewodowo (łączność 2,4GHz + bluetooth) oraz solidnemu akumulatorowi z czasem pracy do 80h zapewnia komfort i niezawodność podczas długich sesji grania.Cena w promocji:- teraz taniej o 90 PLN. Oferta dostępna wyłącznie w salonach i na stronie Media Expert.