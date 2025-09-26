Twórcy Battlefield 6 - zwiastun kampanii dla jednego gracza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas wydarzenia PlayStation State of Play, Electronic Arts i Battlefield Studios zaprezentowały zupełnie nowy trailer, skupiający się na kampanii dla jednego gracza w Battlefield 6. Rok 2027, świat stoi na krawędzi zagłady po wstrząsie, jaki wywołało głośne, polityczne zabójstwo. Największe kraje europejskie opuściły NATO, a Stany Zjednoczone i pozostali sojusznicy próbują poradzić sobie z zaistniałym kryzysem. NATO jest pogrążone w chaosie i rozbite, i tę okazję wykorzystuje ogromna prywatna korporacja wojskowa PAX ARMATA, która próbuje wypełnić powstałą lukę, korzystając przy tym z ogromnych zasobów finansowych i najnowszej technologii.







Kampania dla jednego gracza to seria pełnych emocji misji, w których gracz wciela się w kolejnych członków elitarnej jednostki Sztylet 13, amerykańskich szturmowców z formacji Marine Raiders, walczących z organizacją Pax Armata. Akcja toczy się w różnych zakątkach świata, od Brooklynu po Kair, oferując widowiskowe sceny, dynamiczne starcia i momenty, które zapierają dech w piersiach. To klasyczna, blockbusterowa kampania - intensywna, efektowna i pełna niespodziewanych zwrotów akcji.



Battlefield 6 wynosi rozgrywkę na zupełnie nowy poziom, oferując świeże tryby wieloosobowe oraz pełną napięcia kampanię dla jednego gracza, a powracający Battlefield Portal dostarczy niemal nieograniczone możliwości personalizacji rozgrywki. Dzięki szeregowi usprawnień, każde starcie, pojazd czy zastosowana strategia mogą przesądzić o zwycięstwie.



Battlefield 6 zadebiutuje 10 października na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store).







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts