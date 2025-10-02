Twórcy Battlefield 6 prezentują plan pierwszego sezonu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios ogłosiło szczegóły pierwszego sezonu Battlefield 6, który zadebiutuje 28 października jako darmowa aktualizacja dostępna na wszystkich platformach. Każdy sezon będzie dostarczał nową zawartość w cyklu miesięcznym, wprowadzając istotne zmiany w rozgrywce. Sezon 1 rozpocznie się od etapu Niezależnych operacji, w którym gracze otrzymają nową mapę Pola Blackwell, tryb Punkt uderzenia przeznaczony dla zespołów 4v4, a także nowe uzbrojenie. Kolejna faza, Kalifornijski opór, zaplanowana na 18 listopada, przeniesie graczy na mapę Eastwood osadzoną w południowej Kalifornii i wprowadzi tryb Sabotaż przeznaczony dla starć 8v8. Finał sezonu nastąpi 9 grudnia wraz z etapem Zimowa ofensywa, który obejmie zimową wersję mapy Empire State oraz wydarzenie tematyczne.







Zawartość sezonowa będzie publikowana regularnie, wprowadzając do gry nowe mapy, tryby oraz bronie. Wszystkie elementy wpływające na rozgrywkę będą dostępne bezpłatnie lub możliwe do odblokowania w grze, co stanowi część zobowiązania do uczciwej rywalizacji i równego dostępu dla wszystkich graczy. Szczegółowe informacje są dostępne w artykule na Blogu.



Battlefield 6 zadebiutuje 10 października na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store).











źródło: Info Prasowe - Electronic Arts