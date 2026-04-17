Twórcy Battlefield 6 ujawniają plany na 2026 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios zaprezentowało szczegółowy roadmap Battlefield 6™ oraz REDSEC, ujawniając, co czeka graczy do końca 2026 roku. Plan rozwoju obejmuje zapowiedzi ogromnych map, powrót Wojny Morskiej, a także szereg kluczowych funkcji, które trafią do gry jeszcze w tym roku. Sezon 3 rozpocznie się w maju od odświeżonej wersji klasycznej mapy z Battlefield 4 - Kolei do Golmud. To największa mapa w Battlefield 6 do tej pory, niemal czterokrotnie większa od Doliny Mirak. Kultowa lokacja osadzona w Tadżykistanie została przebudowana z myślą o wizualnej jakości i mechanikach rozgrywki nowej odsłony serii. W dalszej części sezonu do gry trafi również kolejna legendarna arena – Kairski Bazar, będący nową wersją Wielkiego Bazaru znanego z Battlefield 3.







W Sezonie 3 zadebiutuje także rozgrywka rankingowa w REDSEC. Tryb wystartuje w formule Battle Royale Czwórki i będzie stopniowo rozwijany w kolejnych sezonach w oparciu o opinie społeczności, oferując coraz bardziej rozbudowaną rywalizację.



Sezon 4 wystartuje późnym latem i przyniesie długo wyczekiwany powrót Wojny Morskiej – zarówno w Battlefield 6, jak i REDSEC. Nowa mapa Rafa Tsuru, zaprojektowana z myślą o starciach na morzu i w powietrzu, stanie się największym polem bitwy w historii serii. Gracze mogą spodziewać się rozległych przestrzeni, nowych pojazdów, lotniskowców z funkcjonalnymi pokładami startowymi oraz dynamicznego systemu fal, który znacząco wpłynie na intensywność bitew. W tym samym sezonie Battlefield powróci również na Wyspę Wake – jedną z najbardziej ikonicznych map w historii marki.



Sezon 5 zamknie rok 2026, wprowadzając graczy do zupełnie nowej lokacji w uniwersum Battlefield. Zwieńczeniem sezonu będzie specjalna świąteczna zawartość obejmująca aż trzy mapy udostępnione w ramach jednego sezonu.



Równolegle Battlefield Studios będzie kontynuować prace nad usprawnieniami jakości rozgrywki i systemów walki, ściśle współpracując ze społecznością. Wśród priorytetowych funkcji zaplanowanych na ten rok znajdują się m.in. tablice wyników, tryb obserwatora, czat zbliżeniowy oraz długo wyczekiwana przeglądarka serwerów ze stałymi serwerami, która zapewni graczom większą swobodę w wyborze preferowanych trybów gry. Jeszcze w tym roku zadebiutują również rywalizacyjne serie Open i Elite – najwyższy poziom e-sportowej rywalizacji w Battlefield. Serie te będą efektem dalszego rozwoju trybu rankingowego i zaprezentują najlepszą, najbardziej zaawansowaną rozgrywkę rywalizacyjną na światowej scenie.



Szczegóły dotyczące kolejnych map i nowej zawartości testowanej w ramach Battlefield Labs będą ujawniane w nadchodzących miesiącach.









źródło: Info Prasowe - Electronic Arts