Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znany niemiecki producent słuchawek, firma Ultrasone rozszerza ofertę o linię słuchawek bezprzewodowych. Nowe produkty to bezprzewodowe słuchawki nauszne ISAR, dokanałowe słuchawki bezprzewodowe LAPIS TWS ANC oraz przeznaczone dla graczy bezprzewodowe słuchawki METEOR ONE GAMING. Każdy z tych modeli został zaprojektowany od podstaw, wykorzystując wieloletnie doświadczenie tego producenta w tworzeniu unikalnych, solidnych i bardzo dobrze brzmiących słuchawek. Dlatego też nowe propozycje niemieckiej firmy są niezwykle atrakcyjną opcją w swoich zakresach cenowych, oferując świetne połączenie funkcjonalności, znakomitej jakości wykonania oraz doskonałych walorów sonicznych.







Ultrasone ISAR

Model ten jest pierwszymi nausznymi słuchawkami bezprzewodowymi marki Ultrasone, które posiadają zintegrowany system aktywnej redukcji hałasów otoczenia. ISAR to jednocześnie słuchawki, które zostały skonstruowane przy wykorzystaniu całego, ponad 30-letniego doświadczenia tej marki w konstruowaniu zaawansowanych słuchawek.



Profesjonalny hybrydowy system redukcji szumów oferuje eliminację hałasów otoczenia na pozioma do aż -40 dB redukcji. Jednocześnie zawansowany system korzysta z unikanej konfiguracji mikrofonów, które znajdują się wewnątrz i na zewnątrz muszli nausznych. Dzięki temu znacząco poprawiono wykrywanie szumów zewnętrznych, przez co słuchawki lepiej generują sygnał w przeciw fazie, który te szumy usuwa. Ponadto model ISAR posiada też tryb „Ambient Sound”, który umożliwia usłyszenie dźwięków z zewnątrz. Co więcej, poziom działanie tego trybu można dostosować pod własne wymagania.



Ultrasone ISAR to wyjątkowe słuchawki o krystalicznie czystym brzmieniu, które sprawi, że także serca audiofilów zaczną bić znacznie szybciej. Bas jest minimalnie zaakcentowany w tych słuchawkach, a jednocześnie przestronność jest bardzo precyzyjnie odwzorowania. Z kolei system S-Logic oferuje namacalną scenę dźwiękową. Sprawia to, że instrumenty oraz wokalne są wyraźnie umiejscowione w przestrzeni i każdy rodzaj naszej ulubionej muzyki jest reprodukowany z pietyzmem i dbałością o szczegóły.

Wbudowany system aż sześciu mikrofonów sprawia, że także połączenia telefoniczne będą niezwykle wyraźnie. Zawansowany system redukcji szumów w trakcie rozmów firmy Qualcomm eliminuje rozpraszające odgłosy połączenia, sprawiające, że teraz nasza mowa będzie wyraźna i zrozumiała.



Ultrasone ISAR działają do aż 30 godzin na jednym ładowaniu. Samo zaś ładowanie słuchawek do pełnej pojemności baterii trwa niewiele ponad dwie godziny. Najnowszy bezprzewodowy model oferuje też łączność za pomocą najnowszego standardu Bluetooth 5.0 wspierając jednocześnie szeroką gamę kodeków.



Sugerowana cena detaliczna Ultrasone ISAR wynosi 849 PLN brutto. Słuchawki Ultrasone ISAR są już dostępne w Polsce u autoryzowanych sprzedawców Ultrasone. Klientów, którzy chcieliby przetestować nowe modele, zapraszamy do sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.





Ultrasone LAPIS TWS ANC

LAPIS TWS to pierwsze bezprzewodowe słuchawki niemieckiego producenta, które posiadają aktywny system redukcji szumów. Także i w tym przypadku marka Ultrasone wykorzystała swoje wieloletni doświadczenie w tworzeniu unikalnych produktów audio, które oferują niezwykle połączenie świetnego brzmienia, przyjaznego designu oraz solidności.



Ultrasone LAPIS TWS są bezprzewodowymi słuchawkami dokanałowymi, które dostarczają słuchaczowi niezwykłego brzmienia, z którego znana jest ta marka.

A wszystko dzięki zaawansowanemu systemowi redukcji szumów, który umożliwia skuteczną eliminację szkodliwych odgłosów otoczenia bez utraty jakości dźwięku. Oczywiście także i tutaj dostępny jest tryb „Ambient”, po włączeniu którego możemy też usłyszeć wszystko, co dzieje się dookoła.



Najnowsze dokanałówki z Niemiec posiadają unikalny i zaprojektowany od podstaw system sześciu mikrofonów, który sprawia, że możemy korzystać nie tylko z zaawansowanego systemu redukcji szumów otoczenia. Bo system ten oferuje także niezrównaną jakość połączeń telefonicznych. Z kolei komunikacja w najnowszym standardzie Bluetooth 5.2 sprawia, że łączność z urządzeniami takimi, jak telefon czy tablet jest w modelu LAPIS TWS ANC stabilna oferując przy tym doskonałe parametry audio.



LAPIS posiada niezwykle długi czas działania na jednym ładowaniu samych słuchawek – bo możemy ich słuchać aż do 9 godzin, kiedy słuchawki są w pełni naładowane. Jednocześnie wbudowany w futerał do nich akumulator wydłuża ten czas aż do 35 godzin, co jest doskonałym wynikiem i wyznacza nowe standardy w tej klasie. Ponadto dołączony stylowy futerał do tych słuchawek umożliwia ładowanie bezprzewodowe w standardzie QI, co znacząco poprawia funkcjonalność i ergonomię tego modelu. Mając odpowiednią stację ładowania bezprzewodowego możemy cieszyć się wygodą wynikającą z eliminacji kabli także w przypadku ładowania.



Sugerowana cena detaliczna Ultrasone LAPIS ANC TWS wynosi 649 PLN brutto. Słuchawki są już dostępne Ultrasone LAPIS ANC TWS w Polsce u autoryzowanych sprzedawców Ultrasone. Klientów, którzy chcieliby przetestować nowe modele, zapraszamy do sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.





Ultrasone METEOR ONE Gaming Headset

Model ten, który dedykowany jest dla graczy oferuje realną przewagę w każdej grze dzięki połączeniu wygody oraz niezwykłej, precyzyjnej i detalicznej jakości reprodukcji. Nie ważne, czy będziemy grać w grę typu FPP, czy też jakąkolwiek inną – Ultrasone Metor One zapewni nam perfekcyjne odwzorowanie wszystkich odgłosów na polu walki.



Ultrasone METOR ONE oferuje znakomite brzmienie, świetny komfort umożliwiający wielogodzinne korzystane oraz łatwość obsługi – czyli dokładnie to, czego oczekują gracze. Ten pierwszy dedykowany do rozrywki zestaw słuchawkowy korzysta z ogromnego doświadczenia niemieckiego producenta oferując wykorzystanie łączności Bluetooth dla zapewnienia niezrównanej wygody oraz funkcjonalności.



W modelu METEOR ONE zastosowano pierwszy raz w słuchawkach bezprzewodowych unikalną dla firmy Ultrasonę technologię S-Logic, która zapewnia znakomite i precyzyjne odwzorowanie przestrzeni. Technologia ta w połączeniu z nowymi przetwornikami dynamicznymi o membranach średnicy 40mm napędzane magnesami neodymowymi oferuje precyzyjną reprodukcję nie tylko efektów w grach, ale także muzyki. A to z kolei bezpośrednio przekłada się na niezrównane właściwości soniczne tych słuchawek, które teraz także i w grach wprowadzają nową jakość, która do tej pory była nieznana graczom.



Przy projektowaniu tych słuchawek zwrócono uwagę na realne oczekiwania graczy. Dzięki temu uzyskano bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem, które są wygodne przy długim użytkowaniu dzięki połączeniu wygodnych muszli wraz z niezwykle niską masą, wynoszącą zaledwie 230 gramów. Jednocześnie słuchawki te posiadają także „Tryb Taktyczny”, który wykorzystując nowsze standardy transmisji, zapewnia niezwykle niskie opóźnienia. Dlatego teraz możemy nie tylko wyraźniej usłyszeć przeciwnika w grze, ale także stanie się to szybciej, niż kiedykolwiek.



Ultrasone METOR ONE posiada wysokiej klasy odczepiane mikrofony oferujące studyjną jakość odwzorowania mowy, co bezpośrednio przekłada się na doskonałą czystość komunikacji. Teraz w każdej grze wszystko, co powiemy będzie doskonale zrozumiałe, niezależnie od tego, jak głośno będziemy mówić. Dodatkowym ukłonem w stronę graczy jest także wprowadzenie podświetlenia RGB, dzięki czemu możemy teraz dostosować kolor świecących się elementów w słuchawkach do reszty naszego sprzętu.



Sugerowana cena detaliczna słuchawek Ultrasone METEOR ONE wynosi 749 PLN brutto. Słuchawki Ultrasone METEOR ONE są już dostępne w Polsce u autoryzowanych sprzedawców Ultrasone. Klientów, którzy chcieliby przetestować nowe modele, zapraszamy do sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.



































Źródło: Info Prasowe / MIP