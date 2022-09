Ugreen Nexode - 3x szybciej, niż oryginalne ładowarki do iPhone’a...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ugreen wprowadził na rynek nową serię ładowarek Nexode opartych o technologię azotku galu (GaN Tech). Seria obejmuje modele ładowarek o mocy 200W, 100W i 65W, które zawierają nawet 6 gniazd typu C i A oraz wspierają wszystkie główne protokoły szybkiego ładowania. Imponująca jest zwłaszcza szybkość ładowania nowych ładowarek, która w przypadku iPhone’ów jest trzy razy większa niż podczas ładowania oryginalnymi ładowarkami od Apple. Zastosowanie technologii wykorzystującej azotek galu pozwala konstruować ładowarki o dużej mocy przy zachowaniu ich ergonomicznych wymiarów. Potrafią one bezpiecznie i szybko zasilić wszystkie urządzenia mobilne, w tym smartfony, a nawet laptopy. I takie właśnie ładowarki znajdziemy w nowej ofercie Ugreen.







Nawet 6 gniazd ładowania i moc 200W

Najpotężniejszą ładowarką z serii jest model 200W, który zawiera aż 4 gniazda typu C i 2 typu A, co umożliwia ładowanie 6 urządzeń jednocześnie z wykorzystaniem mocy 100W w gniazdach C1/C2. Ładowarka obsługuje większość protokołów szybkiego ładowania, jak Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+/3.0, SCP, AFC, 5V/2.4A, Galaxy Super Fast Charging, czy adaptacyjne ładowanie PPS. Jest też kompatybilna z większością urządzeń, m.in. z MacBook Air M1, MacBook Pro M1, Huawei MateBook, iPad Air/Pro, Tab A8/S8; iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/SE 2022/2020, AirPods, Galaxy S22/S21/S20/A53, Redmi Note 10 i wieloma innymi.



Jak zapewnia producent, wykorzystanie w ładowarce chipów GaN powoduje, że ładuje ona 3 razy szybciej niż standardowe ładowarki oferowane przez producentów urządzeń elektronicznych, nie nagrzewając się przy tym tak, jak zwykłe ładowarki. Przykładowo – iPhone’a można naładować do 60% w 30 minut, a całkowite naładowanie baterii MacBooka Pro 16" 2021 zajmuje 1.5 godziny.













Źródło: Info Prasowe / UGREEN

Ładowarki Ugreen Nexode 100W i 65W różnią się od najpotężniejszego reprezentanta w serii mocą ładowania, a także liczbą gniazd ładowania, która wynosi 4 – w tym 3 gniazda typu C i 1 typu A. Model 100W ma także specjalną wersję desktopową, która umożliwia podpięcie ładowarki długim kablem do gniazdka elektrycznego. Ze względu na większą moc, lepiej nadaje się do szybkiego ładowania większych urządzeń, jak np. laptopów, ale i model 65W z powodzeniem poradzi sobie z tym zadaniem.Godny podkreślenia jest też fakt, że wszystkie ładowarki z serii mają bardzo poręczne rozmiary, co sprawia, że można je wygodnie zapakować, wybierając się w podróż lub nosić ze sobą na co dzień w torebce czy plecaku. Nie są przy tym ciężkie, bo ważą zaledwie ok. 300 gramów.Ładowarki z nowej serii Ugreen doskonale prezentują się też na biurku. Ich obudowa została pokryta antypoślizgową warstwą, aby zapobiec przesuwaniu się i upadkom, a nowoczesne podzespoły elektroniczne w czasie rzeczywistym dobierają parametry prądu odpowiednie dla konkretnego urządzenia, zabezpieczając je samym przed ewentualnym uszkodzeniem.Ładowarki Ugreen z serii Nexode można nabyć na Allegro. Cena modelu 200W to. Nieco mniej kosztuje model 100W –, a model 65W –. Cena ta może okresowo się obniżyć w przypadku promocji, które producent dość często wprowadza w swoich sklepach.