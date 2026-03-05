Ulefone RugKing - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ulefone ma kolejnego gamechangera. Po serii RugOne z wymiennymi akumulatorami producent wprowadza do Polski serię RugKing. Smartfony te są także właśnie prezentowane podczas MWC w Barcelonie. Pancerne smartfony zwykle kojarzą się z dużymi wymiarami i brakiem użyteczności poza specjalistycznymi niszami. Ulefone po raz kolejny odczarowuje ten mit pokazując, że smartfony mogą być jednocześnie wytrzymałe, eleganckie oraz poręczne. Nie wspominając już o świetnej cenie. Nowa seria Ulefone RugKing zadebiutowała globalnie na jesieni ubiegłego roku. Teraz premiera ma miejsce także w Polsce. Do czwartku serię Ulefone RugKing można też spotkać na targach MWC w Barcelonie. Czego dokładnie można się spodziewać po tych smartfonach?







RugKing łączy niezwykle przystępną cenę z łącznością 5G, wytrzymałością oraz mocne latarki, idealne do wieczornych wypraw za miasto lub domowych poszukiwań na ciemnym strychu lub w piwnicy. To świetna propozycja dla użytkowników szukających kompromisu między ceną a funkcjonalnością. Przykładem może być model Ulefone RugKing z 8 GB pamięci RAM i możliwością dołożenia karty miniSD o pojemności nawet do 2 terabajtów. Do tego Android 15, wyświetlacz 5.99 cala, dwa aparaty na tyłach (w tym 50 megapixeli na głównej jednostce) i jeden do selfie, oraz niezwykła odporność na poziomie IP69K i standardu militarnego MIL-STD-810H. To wszystko w cenie raptem 899 PLN.



Do sprzedaży trafiły także modele RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro i RugKing 4 Pro w cenach odpowiednio 599, 649 i 799 PLN. Smartfony są obecnie dostępne w sprzedaży na wyłączność w RTV Euro AGD. Od kwietnia będzie można je kupić także w innych sieciach sprzedażowych.

































źródło: Info Prasowe - Ulefone