Ultrabooki LG gram 2021 już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ultrabooki LG gram są już nie tylko ultralekkie, wytrzymałe i działają przez wiele godzin bez ładowania. Modele z tego roku wyposażono w ekrany o proporcjach 16:10, jeszcze większe klawiatury i touchpady. To sprawia, że efektywność pracy znowu wzrasta, osiągając zdecydowanie wyższy poziom. Zmianie uległ również design – ultrabooki prezentują się teraz nadzwyczaj stylowo. O wszystkich zaletach nowych modeli przekonała się Martyna Wojciechowska – ambasadorka marki LG. Styl życia tej cenionej podróżniczki, dziennikarki, przedsiębiorczyni idealnie wpisuje się w sztandarowe hasło LG – Life’s Good.







Flagowy model LG gram 17Z90P z ekranem o przekątnej 17 cali waży tylko 1350 gramów, co zapewnia wygodę i komfort pracy. Podobnie jak przenośne modele LG gram 16Z90P oraz LG gram 14Z90P. Są one bardzo smukłe – mają zaledwie 1,68 cm grubości, a ważą – odpowiednio – 1190 oraz zaledwie 999 gramów. Niezwykle wąska ramka i konstrukcja z ukrytymi zawiasami pozwalają wszystkim trzem modelom osiągnąć imponujący współczynnik proporcji ekranu do obudowy (STBR) – wynosi on 90 procent.



Ultrabooki LG gram z certyfikatem platformy Intel Evo spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażone są w procesory Intel Core 11. generacji w wersji i7, i5 lub i3, kartę graficzną Iris Xe oraz szybką pamięć LPDDR4x – 8 lub 16GB. Co więcej, w modelach LG gram 17Z90P, 16Z90P zastosowano wydajny akumulator o pojemności 80 Wh. Dzięki temu możliwa jest wielogodzinna praca bez konieczności sięgania po ładowarkę.



Tegoroczne modele LG gram wyposażono w ekrany o proporcjach 16:10, zapewniając więcej miejsca na aplikacje i zwiększając tym samym ich funkcjonalność. Wyświetlacze użyte w prezentowanych ultrabookach idealnie sprawdzają się zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Mają bowiem wysoką rozdzielczość oraz 99-procentowe pokrycie (typowo) przestrzeni barw DCI-P3. Gwarantują wspaniałą jakość obrazu o żywych, precyzyjnie odwzorowanych kolorach, znakomitym kontraście i wyraźnych detalach.



W ultrabookach na 2021 rok zastosowano bardzo cienką ramkę wokół wyświetlacza. Pomaga ona lepiej skupić uwagę w trakcie pracy, nadaje też urządzeniu klasy premium jeszcze bardziej wyszukany design. Poza tym, aby ułatwić wpisywanie tekstów, powiększono klawiaturę i touchpad, nie umniejszając praktycznych walorów tych urządzeń.



Wizytówką wszystkich LG gram jest ich wyjątkowa wytrzymałość. Ultrabooki zostały przetestowane pod kątem przebywania w warunkach niskiego ciśnienia, ekstremalnych temperatur, dużego zapylenia, wibracji i słonej mgły. Po przebytych pomyślnie próbach uzyskały certyfikat wytrzymałości i niezawodności MIL-STD810G.



Obok mocnych podzespołów, wydajnego akumulatora i solidnej konstrukcji LG gram oferuje również rozwiązania, które podnoszą efektywność codziennej pracy. Ultrabook można zabezpieczyć odciskiem palca. Skaner jest zintegrowany z przyciskiem włączania, dzięki czemu wystarczy go dotknąć, aby w niezagrożony sposób uruchomić urządzenie. Z kolei port USB-C służy zarówno do ładowania laptopa, jak i innych sprzętów z wykorzystaniem jego akumulatora. Samo złącze spełnia standardy portu Thunderbolt 4 – pozwala na podłączenie dwóch monitorów 4K lub jednego 8K. Dodatkowo model 17Z90P umożliwia zasilanie z mocą 100W i obsługę interfejsu nowej generacji USB4.



Na pierwszych 200 klientów, którzy między 24 marca a 16 maja zdecydują się na zakup jednego z nowych modeli LG gram, czekają wyjątkowo atrakcyjne prezenty do wyboru:

- monitor LG ERGO 27" 27QN880-B – do ERGOnomicznej pracy w domu

- monitor gamingowy LG 27” UltraGear 27GL850-B

- przenośny projektor LG PF50KS – doskonały do domowej rozrywki na wielkim ekranie

























Źródło: Info Prasowe / LG