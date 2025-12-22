Ultra‑wytrzymałość HONOR Magic8 Lite na filmie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR opublikował nowe nagranie prezentujące ekstremalną wytrzymałość smartfona HONOR Magic8 Lite. Podczas widowiskowego testu ważąca 170 ton elektryczna ciężarówka górnicza przejechała w kontrolowanych warunkach po smartfonie HONOR Magic8 Lite. Eksperyment pokazał, że urządzenie potrafi wytrzymać znacznie większe obciążenia niż zwykłe upadki czy przypadkowe przygniecenie. Film jest częścią szerszej opowieści o niezawodności HONOR Magic8 Lite, który łączy w sobie ultra‑wytrzymałą konstrukcję, branżowe certyfikaty oraz zaawansowaną technologię baterii. Celem HONOR jest zapewnienie użytkownikom realnej pewności, że ich smartfon sprosta nieprzewidywalnym sytuacjom codziennego życia.







Zaprojektowany na nieprzewidywalne scenariusze

W opublikowanym materiale widać pełnowymiarową ciężarówkę górniczą o masie 170 ton i wymiarach ok. 14,9 m długości, 8.2 m szerokości i 7.05 m wysokości, która powoli przejeżdża po smartfonie HONOR Magic8 Lite. Test został przeprowadzony w ściśle kontrolowanych warunkach, aby w sposób efektowny pokazać wytrzymałość konstrukcji oraz ekranu - znacznie wykraczającą poza typowe scenariusze użytkowania. Choć w rzeczywistości taka sytuacja jest skrajnie nieprawdopodobna, stanowi ona silny dowód na to, jak zaawansowana jest konstrukcja HONOR Magic8 Lite i jak wiele uwagi poświęcono jej mechanicznemu wzmocnieniu.



Od certyfikatów laboratoryjnych po codzienną pewność

Spektakularny test z ciężarówką uzupełnia formalne certyfikaty wytrzymałości posiadane przez HONOR Magic8 Lite, który przenosi odporność klasy flagowców do segmentu średniej półki. Wzmocniona konstrukcja z HONOR Ultra‑Bounce Anti‑Drop Technology i nowym, ultra‑wytrzymałym szkłem hartowanym, pozwoliła uzyskać pierwsze w branży certyfikaty SGS Triple Resistant Premium Performance oraz SGS 5‑Star Comprehensive Reliability. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać upadki z wysokości do 2.5 metra na wybrane powierzchnie, a także spełnia wymagania norm IP68 i IP69K w warunkach kontrolowanych testów. Dodatkowo ekran pozostaje czuły na dotyk nawet w deszczu czy przy korzystaniu w rękawiczkach. Łącząc oficjalne certyfikaty z efektownymi testami, HONOR pokazuje użytkownikom, co oznacza słowo „wytrzymałość”.



Smartfon stworzony na lata

Seria HONOR Magic8 powstała z myślą o użytkownikach, którzy oczekują, że ich telefon nadąży za dynamicznym stylem życia - od codziennych podróży, przez aktywny wypoczynek, po pracę w drodze. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji, długiego czasu pracy na baterii i inteligentnej optymalizacji, najnowsze urządzenia HONOR są przygotowane na lata intensywnego użytkowania.









źródło: Info Prasowe - HONOR