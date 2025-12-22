2025-12-22 13:56
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Ultra‑wytrzymałość HONOR Magic8 Lite na filmie

Obrazek Ultra‑wytrzymałość HONOR Magic8 Lite na filmie

HONOR opublikował nowe nagranie prezentujące ekstremalną wytrzymałość smartfona HONOR Magic8 Lite. Podczas widowiskowego testu ważąca 170 ton elektryczna ciężarówka górnicza przejechała w kontrolowanych warunkach po smartfonie HONOR Magic8 Lite. Eksperyment pokazał, że urządzenie potrafi wytrzymać znacznie większe obciążenia niż zwykłe upadki czy przypadkowe przygniecenie. Film jest częścią szerszej opowieści o niezawodności HONOR Magic8 Lite, który łączy w sobie ultra‑wytrzymałą konstrukcję, branżowe certyfikaty oraz zaawansowaną technologię baterii. Celem HONOR jest zapewnienie użytkownikom realnej pewności, że ich smartfon sprosta nieprzewidywalnym sytuacjom codziennego życia.



Zaprojektowany na nieprzewidywalne scenariusze
W opublikowanym materiale widać pełnowymiarową ciężarówkę górniczą o masie 170 ton i wymiarach ok. 14,9 m długości, 8.2 m szerokości i 7.05 m wysokości, która powoli przejeżdża po smartfonie HONOR Magic8 Lite. Test został przeprowadzony w ściśle kontrolowanych warunkach, aby w sposób efektowny pokazać wytrzymałość konstrukcji oraz ekranu - znacznie wykraczającą poza typowe scenariusze użytkowania. Choć w rzeczywistości taka sytuacja jest skrajnie nieprawdopodobna, stanowi ona silny dowód na to, jak zaawansowana jest konstrukcja HONOR Magic8 Lite i jak wiele uwagi poświęcono jej mechanicznemu wzmocnieniu.

Od certyfikatów laboratoryjnych po codzienną pewność
Spektakularny test z ciężarówką uzupełnia formalne certyfikaty wytrzymałości posiadane przez HONOR Magic8 Lite, który przenosi odporność klasy flagowców do segmentu średniej półki. Wzmocniona konstrukcja z HONOR Ultra‑Bounce Anti‑Drop Technology i nowym, ultra‑wytrzymałym szkłem hartowanym, pozwoliła uzyskać pierwsze w branży certyfikaty SGS Triple Resistant Premium Performance oraz SGS 5‑Star Comprehensive Reliability. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać upadki z wysokości do 2.5 metra na wybrane powierzchnie, a także spełnia wymagania norm IP68 i IP69K w warunkach kontrolowanych testów. Dodatkowo ekran pozostaje czuły na dotyk nawet w deszczu czy przy korzystaniu w rękawiczkach. Łącząc oficjalne certyfikaty z efektownymi testami, HONOR pokazuje użytkownikom, co oznacza słowo „wytrzymałość”.

Smartfon stworzony na lata
Seria HONOR Magic8 powstała z myślą o użytkownikach, którzy oczekują, że ich telefon nadąży za dynamicznym stylem życia - od codziennych podróży, przez aktywny wypoczynek, po pracę w drodze. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji, długiego czasu pracy na baterii i inteligentnej optymalizacji, najnowsze urządzenia HONOR są przygotowane na lata intensywnego użytkowania.



źródło: Info Prasowe - HONOR
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.