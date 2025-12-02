Ultrasmartfon Galaxy Z TriFold – kształt mobilnej przyszłości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował dziś Galaxy Z TriFold – smartfon, który otwiera zupełnie nowy rozdział mobilnych doświadczeń w erze AI. To efekt dekady pracy nad urządzeniami typu foldables, dopracowany w każdym detalu, by sprostać wyzwaniom potrójnego, wielokrotnego składania. Nowy Galaxy Z TriFold łączy mobilność eleganckiego smartfonu premium z możliwościami, które do tej pory trudno było sobie wyobrazić. Po dwukrotnym rozłożeniu odsłania imponujący, 10-calowy ekran, idealny zarówno do pracy, jak i do filmowych seansów w jakości, która wciąga od pierwszego kadru. To najbardziej zaawansowana konstrukcja w historii serii foldables – format, którego do tej pory nie oferowało żadne inne urządzenie Galaxy.







Przyszłość oparta o dekadę doświadczeń

Samsung od lat kształtuje kierunek rozwoju urządzeń mobilnych – od smartfonów z dużymi ekranami, przez konstrukcje foldables, aż po technologie AI. Każda z tych innowacji powstaje z myślą o użytkownikach i w oparciu o zaawansowane zaplecze badawczo-rozwojowe, własną produkcję oraz rygorystyczne standardy jakości. Galaxy Z TriFold jest kolejnym przykładem tego podejścia: urządzeniem, które podnosi poprzeczkę w obszarze wydajności i mobilności.



Projektując nową kategorię TriFold, Samsung bazował na tym, jak ludzie realnie korzystają z technologii. Dziesięć lat doświadczeń w tworzeniu urządzeń foldables doprowadziło do powstania unikalnej konstrukcji składającej się wielokrotnie do wewnątrz, co dodatkowo chroni główny wyświetlacz. Mechanizm składania zaprojektowano z wyjątkową precyzją – tak, by otwieranie i zamykanie było proste i naturalne. Jeśli natomiast urządzenie zostanie złożone niewłaściwie, automatyczny system ostrzega użytkownika serią alertów na ekranie i wibracjami. To przykład dbałości o detal, która sprawia, że Galaxy Z TriFold jest nie tylko innowacyjny, ale przede wszystkim intuicyjny w codziennym użytkowaniu.



Galaxy Z TriFold zwraca uwagę nie tylko formą, ale i parametrami. Jego konstrukcja zwęża się do zaledwie 3.9 mm grubości w najcieńszym miejscu, a flagową wydajność zapewnia dostosowana platforma mobilna Snapdragon 8 Elite dla Galaxy. Smartfon wyposażono również w aparat 200 MP oraz największą baterię, jaką Samsung zastosował w smartfonie typu foldable. Ogniwa baterii o łącznej pojemności 5600 mAh zostały umieszczone w każdym z trzech paneli urządzenia, by zapewnić całodzienne zrównoważone zasilanie. W połączeniu z superszybkim ładowaniem z mocą 45 W, Galaxy Z TriFold pozwala użytkownikom bez przeszkód pracować, streamować i tworzyć.



By zmieścić najwyższą moc urządzenia w smukłej, przenośnej obudowie, przeprowadzono ponownie proces optymalizacji podstawowej techniki składania. Każda część urządzenia została wykonana z dbałością o innowacyjność konstrukcyjną i jakość:

- Najbardziej zaawansowane zawiasy wśród składanych smartfonów Samsung: Udoskonalony mechanizm Armor FlexHinge wykorzystuje dwa zawiasy o różnej wielkości i dwuszynowej budowie, które pracują ze sobą w pełnej synchronizacji. Dzięki temu składanie jest stabilne i płynne, mimo różnic w masie i złożoności poszczególnych paneli. Taka konstrukcja pozwala również na niemal bezszczelinowe zetknięcie ekranów, co przekłada się na smuklejszy i bardziej poręczny profil urządzenia.

- Przebudowany składany wyświetlacz: Galaxy Z TriFold wprowadza technologię stworzoną specjalnie dla 10-calowego panelu składanego dwukrotnie. Aby zwiększyć odporność tak złożonej konstrukcji, warstwę amortyzującą wstrząsy wzmocniono dodatkową powłoką ochronną.

- Zaawansowane materiały na zewnątrz: Tytanowa obudowa zawiasów skrywa cienki element zabezpieczający mechanizm przed zużyciem, a ramka z Advanced Armor Aluminum[7] usztywnia całość, nie zwiększając jej wagi. Dzięki temu panele wyświetlacza nie stykają się bezpośrednio, a tylna ścianka wykonana z polimeru wzmocnionego włóknem ceramiczno-szklanym zapewnia cienką, a jednocześnie odporną na odkształcenia konstrukcję.

- Kontrola jakości na najwyższym poziomie: Każdy egzemplarz Galaxy Z TriFold przechodzi również szczegółowe kontrole jakości. Przykładowo, elastyczna płytka drukowana jest skanowana tomografem komputerowym, aby potwierdzić prawidłową produkcję i niezawodne działanie jeszcze przed montażem. Z kolei precyzyjne skanowanie laserowe pozwala sprawdzić, czy wszystkie wewnętrzne komponenty zostały umieszczone dokładnie na odpowiedniej wysokości, co gwarantuje idealną jakość powierzchni i trwałość urządzenia. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, precyzyjnej inżynierii i najwyższym standardom jakości, każdy egzemplarz Galaxy Z TriFold został zaprojektowany tak, by dostarczać użytkownikom możliwie najlepsze wrażenia.



Najbardziej wszechstronny smartfon Samsung z AI z największym ekranem w historii Galaxy

Wydajność Galaxy Z TriFold została zoptymalizowana tak, by w pełni wykorzystać możliwości 10-calowego wyświetlacza – największego, jaki kiedykolwiek zastosowano w smartfonie Galaxy. Dzięki temu urządzenie jest wydajne, elastyczne i gotowe na nową erę AI. Po rozłożeniu ekran Galaxy Z TriFold oferuje przestrzeń odpowiadającą trzem 6,5-calowym smartfonom, co otwiera zupełnie nowe możliwości wielozadaniowości. Użytkownicy mogą pracować równocześnie w trzech aplikacjach ułożonych obok siebie, dynamicznie zmieniać ich rozmiar w trybie wielu okien, albo ustawić urządzenie pionowo podczas przeglądania dokumentów, by skupić się na treści. Przykładowo, architekt pracujący nad projektem domu może jednocześnie analizować plany, przygotowywać ofertę i obliczać wymiary – wszystko w jednym, wspólnym obszarze roboczym. Jeśli podczas pracy nadejdzie połączenie, może je odebrać bez przerywania układu aplikacji ani tempa działania. A gdy wróci do projektu, pasek zadań w prawym dolnym rogu natychmiast wyświetli ostatnio używane programy, pozwalając jednym dotknięciem przywrócić pełną konfigurację. Aplikacje takie jak Moje pliki czy Samsung Health również zostały dostosowane do dużego ekranu, dzięki czemu ważne informacje widać od razu – przejrzyście i intuicyjnie.



By optymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje ekran tej wielkości, Galaxy Z TriFold jest pierwszym smartfonem, w którym dostępna jest samodzielna aplikacja Samsung DeX, co oznacza, że użytkownicy mogą skonfigurować pełne środowisko pracy praktycznie z dowolnego miejsca. Przechodząc do panelu szybkich ustawień i wybierając DeX dla najbardziej zaawansowanej konfiguracji pracy, użytkownik ma dostęp do maksymalnie czterech obszarów roboczych, z których każdy może obsługiwać pięć aplikacji jednocześnie. Stamtąd może przeglądać i edytować prezentację na spotkanie w jednym obszarze roboczym, a następnie szybko przejść do innego obszaru, by porozmawiać z przyjaciółmi i zrobić zakupy online. By jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, można dodać drugi ekran w trybie rozszerzonym, który umożliwia płynną pracę na dwóch ekranach z wykorzystaniem zewnętrznego monitora. Można łatwo przeciągać i upuszczać aplikacje między ekranami oraz pracować na obydwu ekranach z taką wydajnością, jak na komputerze. Można też sparować smartfon z myszką i klawiaturą Bluetooth, tworząc w ten sposób doskonałe przenośne stanowisko pracy do realizacji złożonych, kreatywnych projektów.



Dzięki Galaxy AI każda funkcja staje się bardziej intuicyjna na dużym ekranie. Funkcje takie jak Photo Assist, w tym Generative Edit i Sketch to Image, elastycznie dostosowują się do Galaxy AI w imponującym stopniu, umożliwiając robienie zdjęć i tworzenie treści z pomocą Galaxy Z Trifold. Użytkownicy mogą również łatwo porównać stan sprzed i po edycji, wyświetlając obrazy obok siebie. Asystent przeglądania (Browsing Assist) może uprościć korzystanie z przeglądarki Samsung Internet, ponieważ w razie potrzeby zapewnia natychmiastowe podsumowania lub tłumaczenia.



Gemini Live został wzbogacony o multimodalną sztuczną inteligencję, która rozumie, co użytkownicy widzą, mówią i robią. Dzięki temu można płynnie zadawać pytania kontekstowe i otrzymywać odpowiedzi bez konieczności przełączania się między aplikacjami, co pozwala na wykonywanie wielu zadań jednocześnie na wysokim poziomie. Na większym ekranie lepiej widać i porównywać zróżnicowane treści. Na przykład, gdy użytkownik „pokaże” smartfonowi pomieszczenie, stronę sklepu i próbki kolorów farb, otrzyma spersonalizowane rekomendacje. Dzięki funkcji udostępniania ekranu lub aparatu w Gemini Live użytkownicy mogą po prostu zadawać pytania dotyczące tego, co oglądają, by otrzymywać pomoc i informacje w czasie rzeczywistym – wszystko w jednym urządzeniu.



Wrażenia kinowe w kieszeni

Unikalna konstrukcja Galaxy Z TriFold nie tylko otwiera nowe możliwości tworzenia i pracy, ale także stanowi idealne miejsce do mobilnej rozrywki i oglądania zdjęć i filmów o wysokiej jakości. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie oglądania i większej przenośności, rozległy 10-calowy wyświetlacz główny jest idealny do oglądania filmów. By jeszcze bardziej wzbogacić wrażenia z korzystania z YouTube, użytkownicy mogą teraz oglądać filmy i czytać komentarze jednocześnie. Zminimalizowane wygięcie urządzenia pozwala na płynne i nieprzerwane wyświetlanie treści, a po zamknięciu smukły profil zmieści się do kieszeni.



Czerpiąc z doświadczenia marki w konstruowaniu wyświetlaczy, smartfon wyświetla płynny obraz na ekranie Dynamic 2X AMOLED o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Galaxy Z TriFold ma jasny wyświetlacz zarówno w stanie otwartym, jak i zamkniętym, z jasnością do 2600 nitów na wyświetlaczu zewnętrznym i 1600 nitów na ekranie głównym. Dzięki Vision Booster, który optymalizuje kolory i kontrast w zależności od zewnętrznego oświetlenia, każdy obraz i klatka ożywają w żywych szczegółach, tworząc prawdziwie wciągające wrażenia.



Dostępność i oferty

Galaxy Z TriFold będzie dostępny w sprzedaży w Korei od 12 grudnia 2025 r., a następnie na innych rynkach, w tym w Chinach, Tajwanie, Singapurze, ZEA i USA. W momencie premiery Galaxy Z TriFold będzie oferowany w wybranych sklepach detalicznych, gdzie będzie można zapoznać się z nowym urządzeniem.



































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG