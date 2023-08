Ultrasone Signature PURE - Słuchawkowy Samuraj

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka Ultrasone zaskoczyła wszystkich, wprowadzając na rynek kolejny model z serii Signature. Najnowsze słuchawki, czyli Signature Pure to produkt, który ma oferować brzmienie i technologie tej uznanej marki przy niezwykle atrakcyjnej cenie. Ultrasone Pure to dynamiczne słuchawki zamknięte posiadające duże przetworniki o średnicy 50mm oraz autorski system S-Logic 3 będący jedną z wizytówek możliwości technologicznych firmy. Model Signature Pure jest dedykowany dla wszystkich tych, którzy potrzebują słuchawek przystępnych cenowo, a jednocześnie nie godzą się na żadne kompromisy, czy to w brzmieniu, czy w wykonaniu. To jedne z tych słuchawek, które z pewnością staną się klasykiem i punktem odniesienia dla innych.







Ultrasone Pure – doskonałe brzmienie w zasięgu każdego

Celem, jaki przyświecał projektowaniu tego modelu było stworzenie słuchawek, które oferując niedościgniony stosunek ceny do jakości jednocześnie stając się punktem odniesienia dla poziomu transparentności, jaki można osiągnąć w relatywnie niskich pułapach cenowych. Niemiecka marka wykorzystała tutaj swoją szeroką wiedzę i zdobywane przez lata doświadczenie tworząc słuchawki, które z pewnością staną się wzorcem dla wielu. W przypadku modelu Ultrasone Pure jakość brzmienia, jego liniowość, klarowność, nasycenie oraz wyrafinowanie śmiało idą w parze z solidnością wykonania oraz wygodą w codziennej eksploatacji. To słuchawki, które równie dobrze odnajdą się i w studio, jak też świetnie zabrzmią podłączone do domowego sprzętu audio, a dzięki swojej konstrukcji sprawdzą się również w warunkach outdoorowych.



Zaawansowana konstrukcja z 50mm przetwornikami

Słuchawki te to starannie opracowana konstrukcja zamknięta, w której zastosowano duże, można by rzec, że pełnowymiarowe przetworniki dynamiczne o średnicy 50 mm. Posiadają one specjalnie zoptymalizowane neodymowe układy magnetyczne, co przekłada się nie tylko na wysoką skuteczność, ale także niskie zniekształcenia również przy wyższych poziomach głośności. Przetworniki te pokrywają pasmo od 10 Hz do 40 kHz oferując jednocześnie brak podbarwień nie znany do tej pory w słuchawkach z tego przedziału. Dzięki swojej średnicy oferują także znakomitą, kontrolowaną i dynamiczną podstawę basową, co ucieszy zwolenników bardziej rozrywkowych repertuarów oraz wszystkich tych, którzy będą ich używać do produkcji muzycznej na żywo.



Autorski system S-Logic 3 oferujący niezrównaną przestrzenność

W Ultrasone Pure niemiecki producent zintegrował też jedno z rozwiązań, które jest od wielu lat jego wizytówką i sprawia, że to właśnie po te słuchawki sięgają bardziej osłuchani entuzjaści. Mowa oczywiście o systemie S-Logic 3, który wspomaga generowanie naturalnych efektów przestrzennych przez słuchawki. Dzięki temu scena, jaką oferują Ultrasone Pure nie znajduje się w głowie, lecz jest szeroko rozpostarta przed słuchaczem. Słuchawki te potrafią zaskoczyć umiejętnością generowania sugestywnych efektów przestrzennych, które w tym przypadku bardziej przypominają to, co znamy ze słuchawek otwartych.



Low Emission Technology – niskie promieniowanie magnetyczne

Ultrasone to jeden z niewielu producentów, który poważnie podchodzi do tematu dbania o nasze zdrowie, także w kontekście pól magnetycznych, jakie generują współczesne, mocne neodymowe układy magnetyczne w słuchawkach. Autorskie rozwiązanie niemieckiego producenta o nazwie Low Emission. Technologia implementuje starannie zaprojektowane ekranowanie magnetyczne pomiędzy układem magnetycznym a głową słuchacza. Sprawia to, że generowane przez Ultrasone Pure pole magnetyczne jest pomijalne i o całe rzędy wielkości niższe, niż w przypadku wielu innych słuchawek. A to przekłada się spokojną głowę przy ich wielogodzinnym użytkowaniu – i w przenośni i dosłownie.



Najlepsze materiały i wygoda użytkowania

Ultrasone Pure pozbawione są niepotrzebnych ornamentów, a jednocześnie posiadają wszystkie cechy profesjonalnych i solidnych konstrukcji. Są nie tylko niezwykle wygodne na co dzień, ale i niezwykle trwałe dzięki zastosowaniu sprawdzonych w praktyce rozwiązań i materiałów. Dodatkowo posiadają obracane muszle, odpinany kabel oraz dedykowany pokrowiec dołączany w zestawie. A dzięki temu możemy je w prosty i elegancji sposób zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie tylko zapragniemy.



Słuchawki Ultrasone Pure dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store,X-kom oraz Media Expert a ich dedykowana cena detaliczna brutto wynosi 795 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP