Usprawnienia graficzne zastosowane w Marvel’s Spider-man Remastered

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gra jest wprost napakowana usprawnieniami, które mają przyciągnąć uwagę jeszcze większej rzeszy graczy na świecie. Oprócz efektów ray tracingu czy DLSS, Marvel’s Spider-Man Remastered na PC oferuje liczne ulepszenia graficzne i empiryczne, aby w pełni wykorzystać możliwości komputera typu PC. Niedawno wydany tytuł może wciągnąć na długie godziny nie tylko dzięki akcji, ale głównie dzięki klimatowi marvelowskiego Nowego Jorku i atrakcyjności grafiki wspomaganej licznymi technologiami. Należą do nich NVIDIA HBAO+, która poprawia jakość cieniowania ambient occlusion w grze, a także mapy cieni o wyższej rozdzielczości, wyższy poziom szczegółowości, filtrowanie tekstur o wyższej wierności, dodatkowe poziomy jakości dla wielu opcji i wiele więcej, dzięki czemu świat Marvel’s Spider-Man Remastered wygląda jeszcze bardziej realistycznie. Ponadto liczba klatek na sekundę jest odblokowana, co zapewnia płynniejszą i szybszą rozgrywkę.







Realistyczne odbicia i lepsza wydajność

Najwięcej z zaimplementowanych technik i technologii najwięcej skorzystają osiągną gracze, którzy zaopatrzyli się w komputery czy laptopy z kartami graficznymi serii GeForce RTX 30. Przykładowo ulepszone efekty ray tracingu, w tym cienie i odblaski wyglądają lepiej właśnie na takich kartach dzięki dedykowanym rdzeniom RT. Dodatkowo, po zainstalowaniu nowego sterownika można korzystać z dobrodziejstwa technologii NVIDIA DLSS i DLAA, by podwoić ilość FPSów nawet w 4K, bez konieczności posiadania drogich modeli z wyższej półki.



Jeśli rozgrywka z odpowiednią ilością klatek na sekundę to za mało, można zamiast tego włączyć DLAA - oparty na sztucznej inteligencji tryb antyaliasingu dla użytkowników, którzy mają zapas mocy swojej karty graficznej i ten zapas wykorzystają by uzyskać lepszej jakości obraz. DLAA wykorzystuje tę samą technologię opracowaną dla DLSS, ale pracuje na obrazie o natywnej rozdzielczości, aby zmaksymalizować jakość zamiast zwiększać wydajność. Gra zawiera nieprzezroczyste odbicia oparte na ray tracingu, które poprawiają jakość obrazu i immersję gracza. W nowym wydaniu tego tytułu na komputery PC firma Nixxes Software dodała ustawienia tak, aby uwzględnić w odbiciach np. szklanych budynków szczegóły otaczającej ich architektury czy innych obiektów miejskich.



Wyższa wydajność dla posiadaczy komputerów PC z pamięciami DDR5

Ciekawostką jest informacja podana na kanale Hardware Unboxed, gdzie pojawił się materiał wideo, który pokazuje jak pecety wyposażone w pamięć DDR5 radzą sobie z grą. Film jest de facto testem porównawczym 32 różnych procesorów, zarówno Intela, jak i AMD. Wygląda na to, że mamy konkretny skok wydajności w porównaniu do kości DDR4.

























Źródło: Info Prasowe / Palit

Nie może także pominąć takich technologii wspomagających jak rozgrywka w HDR na odpowiednich monitorach czy telewizorach, a także wsparcie dla panoramicznych ultra-szerokoekranowych NVIDIA Surround, które z pewnością dodają wrażeń podczas rozgrywki. Czy można oczekiwać jeszcze więcej fajerwerków od gamingowego blockbustera? Na razie wygląda na to, że Spider-man Remastered będzie ulubionym tytułem graczy przez kilka ładnych miesięcy, zanim następnymi tytuł nie przyćmi go kolejnymi nowinkami.