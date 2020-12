VIPER GAMING prezentuje moduły VIPER STEEL z podświetleniem RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIPER GAMING by PATRIOT prezentuje nową serię wysokowydajnych modułów DDR4 - VIPER STEEL RGB. Produkt ten, to ewolucja uznanych i nagradzanych serii pamięci VIPER STEEL. Nowość wyposażona została w spektakularny system podświetlenia RGB, który jest wizualną ucztą dla entuzjastów i wynosi wygląd PC na jeszcze wyższy poziom. Moduły pamięci VIPER STEEL RGB są obecnie dostępne w wersjach 3200 MHz oraz 3600 MHz, a także pojemności zestawów do 64 GB (2x32 GB). Wszystkie moduły są manualnie testowane i optymalizowane pod kątem najnowszych platform Intela i AMD, dzięki czemu zapewniają niezawodną stabilność.







Dla lepszego odprowadzania ciepła, a także oryginalnego wyglądu, moduły VIPER STEEL RGB wyposażono w przeprojektowane osłony termiczne wykonane z wysokiej klasy aluminium, pokryte czarną farbą z perłowym połyskiem i warstwą odporną na zarysowania. Pasek świetlny wbudowany w górną część radiatora oferuje 5 efektownie podświetlanych stref RGB i wspiera systemy synchronizacji podświetlenia ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASROCK Polychrome Sync RGB.



Każdy moduł VIPER STEEL RGB jest restrykcyjnie ekranowany i tworzony w oparciu o 10-warstwowy laminat z najlepszej jakości komponentami. Dostępne są pojedyncze moduły 8 GB/16 GB/32 GB lub też podwójne o maksymalnej pojemności 64 GB (2 x 32 GB) o częstotliwości taktowania od 3200 MHz do 3600 MHz. Wraz z zaletami profili automatycznego OC XMP 2.0, seria zachowuje potencjalny zapas dla dodatkowej wydajności w ramach podkręcania i dostrajania. W połączeniu z dożywotnią gwarancją firmy PATRIOT pamięci VIPER STEEL RGB są więc idealnym wyborem dla hardcorowych graczy, moderów PC i fanów OC.



Moduły VIPER STEEL RGB są już dostępne w sklepach u partnerów firmy PATRIOT, a ich sugerowane ceny prezentują się następująco:



PVSR416G320C8K - 87.95 €uro

PVSR432G320C8K - 139.95 €uro

PVSR464G320C8K - 254.95 €uro

PVSR416G360C0K - 94.95 €uro

PVSR432G360C0K - 149.95 €uro





















Źródło: Info Prasowe / Patriot