VTV - Dołącz do rewolucji w mediach gamingowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Właśnie wystartowała kampania nowatorskiej telewizji internetowej dla graczy VTV. Tak jak przed laty MTV zmieniło oblicze telewizji i rynku muzycznego, tak teraz VTV dąży do zrewolucjonizowania branży gamingowej. Dla wielu, zwłaszcza młodych, osób gry i esport to nie tylko rozrywka i sposób na spędzanie wolnego czasu, ale także styl życia. Hivemind S.A., spółka stojąca za tym projektem, chce stworzyć telewizję i dostarczać wysokiej jakości treści właśnie dla tej grupy odbiorców. Kampania prowadzona na platformie Beesfund ma na celu zebranie środków potrzebnych do budowy kompletnego zaplecza technicznego, produkcji formatów, współpracy z grupą rozpoznawalnych twórców i realizacji serii programów opartych o ich wizje.







Zebrane środki pomogą też w promocji i pozyskaniu zasięgów oraz zwiększeniu zespołu i jego rozwoju na wielu płaszczyznach – produkcji telewizyjnej, reklamy i relacji inwestorskich.



Wraz ze startem emisji ujawniono pierwszych redaktorów i twórców, którzy odpowiadać będą za dostarczanie widzom nowego contentu. Redaktorami w kategorii Gaming będą Marcin Krzemień oraz Fryderyk “Veggie” Kozioł – prawdziwy esportowy weteran, były profesjonalny zawodnik oraz doświadczony trener wielu zespołów League of Legends. Redaktorem w kategorii Rap będzie Rafał “Pono” Poniedzielski – raper i producent muzyczny, który przy okazji wydania najnowszego albumu PONDEMIA został pierwszym na świecie artystą, dystrybuującym muzykę bezpośrednio na łańcuchu bloków (Bitcoin). Za streaming mają odpowiadać Adriana Marczewska, Marta “Praktyczna Pani” Kondej oraz Weronika “Mrs Krysia” Nowicka.



Dzięki kampanii VTV każdy może zostać członkiem zespołu i mieć swój wkład w rozwój nowoczesnej telewizji internetowej, dedykowanej jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi rozrywki. Organizatorzy przygotowali aż sześć atrakcyjnych pakietów z różnymi benefitami dla osób, które zdecydują się wesprzeć projekt.















Źródło: Info Prasowe / VTV