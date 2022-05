Vectra wprowadza Internet światłowodowy z prędkością do 10 Gb/s

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vectra, jako pierwszy operator ogólnopolski dołącza do nielicznego grona dostawców usług Internetu na świecie oferujących tak zaawansowaną usługę opartą o technologię XGS-PON. Umożliwia ona symetryczny transfer danych z prędkością nominalną 10 Gb/s. W połączeniu z urządzeniem zapewniającym bezprzewodowy dostęp do Internetu, będącym w ofercie operatora, działającym w standardzie WiFi 6, możliwe jest korzystanie z usług cyfrowych na niedostępnym dotychczas poziomie. Oferta nowych prędkości Internetu od Vectra skierowana jest do zaawansowanych użytkowników, którzy oczekują ponadprzeciętnych transferów danych, zarówno w zakresie pobierania, wysyłania, jak i niskiego pingu. Jest to produkt dedykowany graczom, informatykom, artystom, grafikom, producentom muzycznym i filmowym, czy użytkownikom korzystającym z różnego rodzaju platform streamingowych, którzy jednocześnie korzystają z usług w domu.







Pełne skorzystanie z możliwości nowych usług wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń, w tym tych wykorzystywanych bezpośrednio przez użytkowników końcowych. Zastosowana przez Vectra technologia XGS-PON 10G umożliwia nominalny transfer danych z prędkością 10 Gb/s. W testach przeprowadzonych przez zespół inżynierów Vectra, przy wykorzystaniu sprzętu możliwego do skonfigurowania przez użytkownika indywidualnego, osiągnięto symetryczny transfer danych na poziomie 8,1 Gb/s.



Z oferty nowych prędkości opartej o łącza światłowodowe w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) już w czerwcu będą mogli skorzystać mieszkańcy wybranych obszarów w 9 miastach, w tym: Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Wrocławiu i Olsztynie. Oferta cenowa nowych usług zostanie opublikowana wraz z komercyjnym startem w czerwcu br.













Źródło: Info Prasowe / Vectra