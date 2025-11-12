Verbatim - dysk SnapBack Ultra Slim SSD dla twórców mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Verbatim rozszerza linię swoich magnetycznych dysków o nowy model – SnapBack Ultra Slim SSD, urządzenie, które łączy wyjątkowo smukłą konstrukcję z wydajnością klasy premium. Przy grubości zaledwie 5 milimetrów to jeden z najbardziej kompaktowych dysków SSD na rynku, a jednocześnie prawdziwa potęga technologiczna – z prędkościami odczytu do 2050 MB/s i zapisu do 1900 MB/s, kompatybilnością z Apple ProRes 4K i interfejsem USB 3.2 Gen 2x2. SnapBack Ultra Slim SSD został zaprojektowany z myślą o twórcach, którzy chcą nagrywać, edytować i archiwizować bez ograniczeń, niezależnie od miejsca. Dzięki magnetycznemu systemowi mocowania kompatybilnemu z MagSafe, dysk można przymocować bezpośrednio do smartfona – bez kabli i nieporęcznych uchwytów. To rozwiązanie, które sprawdza się w podróży, podczas sesji zdjęciowych czy nagrań terenowych, gwarantując pełną swobodę i mobilność.







mukła forma SnapBack Ultra Slim, połączona z wagą zaledwie 42 gramów, sprawia, że urządzenie niemal znika w dłoni. Metalowa obudowa podkreśla nowoczesny charakter produktu i jednocześnie poprawia odprowadzanie ciepła, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo pracy. To idealne połączenie stylu, wygody i niezawodności dla profesjonalistów, którzy potrzebują sprzętu równie mobilnego jak oni sami.



Szybkość, która nadąża za kreatywnością

Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2x2, dysk oferuje prędkości odczytu do 2050 MB/s i zapisu do 1900 MB/s, co pozwala na płynne nagrywanie i edycję materiałów wideo w jakości Apple ProRes 4K przy 60 lub nawet 120 klatkach na sekundę. Tak wysoka wydajność sprawia, że SnapBack Ultra Slim SSD to idealne narzędzie do pracy z dużymi plikami, a także do szybkiego tworzenia kopii zapasowych i przenoszenia danych między urządzeniami.



Dysk jest fabrycznie sformatowany w systemie exFAT, dzięki czemu współpracuje z komputerami Windows, macOS oraz urządzeniami Android z portem USB-C. W zestawie znajdują się dwa kable USB-C – klasyczny przewód do pracy z komputerem oraz krótki kabel w kształcie litery U, idealny do połączenia ze smartfonem. Na dysku preinstalowano także oprogramowanie Nero 3-2-1 Backup oraz narzędzia do formatowania, które ułatwiają codzienną organizację pracy.

SnapBack Ultra Slim SSD dostępny będzie w trzech pojemnościach: 512 GB, 1 TB oraz 2 TB, w eleganckiej czerni. Hasło towarzyszące premierze – “Stick it. Snap it. Back it up.” – doskonale oddaje jego charakter: smukły, szybki i zawsze gotowy do działania.



Nowy Verbatim SnapBack Ultra Slim SSD zadebiutuje w sprzedaży w Europie w listopadzie 2025 roku, a szczegółowe ceny zostaną podane wkrótce.

















źródło: Info Prasowe - Verbatim