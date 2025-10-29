Verbatim Charge ’n’ Go 2C Power Bank 5000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Verbatim prezentuje najnowsze uzupełnienie swojej mobilnej linii akcesoriów – Charge ’n’ Go 2C Power Bank 5000 mAh – magnetyczny powerbank z wbudowaną podstawką i dwoma zintegrowanymi przewodami USB-C. To kompaktowe źródło energii zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują ładować wiele urządzeń jednocześnie – bez dodatkowych kabli i z maksymalną wygodą. Poprzez wbudowane magnesy przylega bezpośrednio do urządzenia i bezprzewodowo uzupełnia jego energię. Dzięki pojemności 5000 mAh Charge ’n’ Go 2C zapewnia niezawodne zasilanie w podróży, podczas pracy w terenie czy w codziennym użytkowaniu. Powerbank umożliwia ładowanie nawet czterech urządzeń jednocześnie – przewodowo i bezprzewodowo.







Design moc i funkcjonalność w jednym

Magnetyczna technologia MagSafe pozwala błyskawicznie podłączyć iPhone’a, słuchawki AirPods lub zegarek Apple Watch, a pełna kompatybilność z urządzeniami Android zapewnia równie prostą obsługę użytkownikom innych ekosystemów. Charge ’n’ Go 2C to powerbank, który nie wymaga noszenia dodatkowych kabli – dwa przewody USB-C zostały zintegrowane z obudową. Natomiast wbudowana magnetyczna podstawka pozwala na użytkowanie telefonu w trybie hands-free. Smukła, elegancka konstrukcja dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: Grey, Gold oraz Silver, co pozwala dopasować urządzenie do indywidualnego stylu użytkownika.



Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i ich sprzętu Verbatim zastosował sześć kluczowych systemów ochronnych: FOD (Foreign Object Detection), zabezpieczenie przed nagłą zmianą natężenia prądu, zwarciem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz przegrzaniem. Dzięki nim każde ładowanie jest nie tylko szybkie, ale również bezpieczne.



Idealny towarzysz mobilnego stylu życia

Charge ’n’ Go 2C to rozwiązanie stworzone dla osób, które potrzebują energii zawsze i wszędzie – w biurze, na uczelni, w podróży czy podczas codziennych aktywności. W zestawie znajduje się kabel USB-C – USB-C oraz magnetyczny pierścień zwiększający stabilność mocowania urządzeń.



Dostępność: Nowy Verbatim Charge ’n’ Go 2C Power Bank 5000 mAh będzie dostępny w kolorach Grey, Gold i Silver. Planowana premiera na polskim rynku: listopad 2025.





Uniwersalne ładowanie – w każdej sytuacji

Kluczowe funkcje:

- Bezprzewodowe ładowanie magnetyczne: do 15 W dla telefonów (moc ładowania uzależniona od urządzenia: iPhone – do 7.5 W, Android – do 15 W), 5 W dla AirPods, 2.5 W dla Apple Watch

- Dwa wbudowane przewody USB-C: C2 (20 W) i C3 (12 W) – eliminują potrzebę noszenia dodatkowych kabli

- Dwukierunkowy port USB-C PD: obsługuje szybkie ładowanie urządzeń oraz zasilanie samego powerbanku

Zintegrowana podstawka: umożliwia wygodne oglądanie filmów, prowadzenie wideorozmów oraz przeglądanie treści w orientacji pionowej i poziomej

- Zaawansowane zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem i zwarciem



























źródło: Info Prasowe - Verbatim