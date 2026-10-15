Vertiv CDU uzyskało kwalifikację NVIDIA DSX Ready

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vertiv poinformował, że rozwiązanie Vertiv CoolChip Coolant Distribution Unit (CDU) o mocy 2.3 MW uzyskało kwalifikację NVIDIA DSX Ready. To pierwszy model CDU, który uzyskał kwalifikację w ramach tego programu, zaś Vertiv jest jednym z pierwszych dostawców zakwalifikowanych w nim rozwiązań tego typu. Dzięki kwalifikacji projektanci fabryk AI będą mogli łatwiej wybierać konkretne rozwiązania zasilania i chłodzenia, które spełniają odpowiednie wymagania platformy NVIDIA DSX. Jednostka dystrybucji chłodziwa (Coolant Distribution Unit - CDU) to rozwiązanie, które odpowiada za przepływ i temperaturę ciekłego czynnika chłodzącego wykorzystywanego do odprowadzania ciepła z systemów obliczeniowych o dużej gęstości.







Zakwalifikowany w programie DSX Ready model o mocy 2,3 MW należy do rodziny rozwiązań Vertiv wykorzystujących mechanizm wymiany ciepła typu ciecz–ciecz. Może współpracować zarówno z systemami bezpośredniego chłodzenia procesorów (direct-to-chip), jak i z wymiennikami ciepła montowanymi na tylnych drzwiach szaf serwerowych. Urządzenie jest przeznaczone do instalacji na końcu rzędu szaf lub wzdłuż ścian pomieszczenia.



Projektowane fabryki AI potrzebują kwalifikowanych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej

Fabryki AI to centra danych zaprojektowane z myślą o trenowaniu oraz uruchamianiu w dużej skali modeli i aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Wraz ze wzrostem gęstości obliczeniowej oraz skali infrastruktury coraz większe znaczenie przy projektowaniu takich obiektów mają dostępna moc, możliwości chłodzenia, zużycie wody, lokalizacja i ograniczenia sieci elektroenergetycznej. Platforma NVIDIA DSX AI Factory integruje procesy projektowania i eksploatacji fabryk AI w obszarach związanych z przetwarzaniem danych, sieciami, zasilaniem, chłodzeniem, infrastrukturą obiektów i oprogramowaniem. Jej zadaniem jest umożliwienie projektowania i eksploatacji całej infrastruktury jako jednego systemu, z uwzględnieniem dostępnych zasobów energetycznych, chłodniczych, dostępu do wody oraz ich ewentualnych limitów.



W ramach programu NVIDIA DSX Ready zapewniana jest weryfikacja zgodności parametrów i funkcjonalności konkretnych produktów z odpowiednimi wymaganiami środowiska NVIDIA DSX. W przypadku dostawców rozwiązań CDU kwalifikacja odbywa się z wykorzystaniem samoobsługowego pakietu testowego firmy NVIDIA, który służy do sprawdzenia, czy dany produkt spełnia określone wymagania funkcjonalne. Uzyskanie kwalifikacji nie zastępuje natomiast analizy inżynierskiej, wymaganej dla konkretnej lokalizacji i konfiguracji. Klient nadal musi we własnym zakresie ocenić, w jaki sposób zakwalifikowane urządzenie będzie współpracować z pozostałymi elementami infrastruktury oraz czy odpowiada wymaganiom projektowym i eksploatacyjnym danego obiektu.









źródło: Info Prasowe - Vertiv