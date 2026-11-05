Vertiv tworzy globalny ekosystem chłodzenia cieczą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vertiv utworzył globalny ekosystem usług w zakresie zarządzania chłodzeniem cieczą. Inicjatywa ta obejmuje rozszerzenie współpracy z firmą Dow, specjalizującą się w materiałoznawstwie i zaawansowanych technologiach chłodzenia, oraz nawiązanie nowego partnerstwa z Solenis, dostawcą specjalistycznych środków chemicznych i rozwiązań do uzdatniania wody. Celem jest umożliwienie operatorom zarządzanie infrastrukturą chłodzenia cieczą jako jednym, zintegrowanym systemem. W ramach tej inicjatywy połączona zostaje infrastruktura, możliwości monitorowania środowiska oraz globalne usługi serwisowe Vertiv oraz wiedza partnerów w zakresie chemii płynów, czynnika chłodniczego i uzdatniania wody.







Rosnąca ilość zadań obliczeniowych związanych ze sztuczną inteligencją prowadzi do niespotykanego wcześniej wzrostu gęstości infrastruktury serwerowej, przez co chłodzenie cieczą staje się wyzwaniem obejmującym cały system, a nie tylko poszczególne urządzenia. Niezawodność i wydajność zależą obecnie od współdziałania wszystkich elementów układu odprowadzania ciepła: od infrastruktury wody lodowej i systemów oddawania ciepła, przez obieg chłodzenia budynku i urządzeń IT, po dystrybucję chłodziwa, jego skład chemiczny, filtrację, wykrywanie wycieków, monitoring i zarządzanie układami sterowania.



Vertiv rozszerzył współpracę z Dow w ramach programu Dow Coolant Care Network i nawiązał nowe partnerstwo z Solenis. Obie inicjatywy mają wspierać kompleksowe zarządzanie czynnikiem chłodniczym oraz obsługę infrastruktury klimatyzacyjnej. W połączeniu z systemami monitorowania i usługami Vertiv obejmującymi cały cykl życia infrastruktury, pomagają utrzymywać odpowiednią jakość płynów, szybciej identyfikować problemy i optymalizować działanie mechanizmów chłodzenia cieczą.



W ramach ekosystemu Vertiv, Dow i Solenis będą wspierać klientów w następujących obszarach:

• Projektowanie kompatybilnych systemów – Optymalizacja układów chłodzenia pod kątem łatwości konserwacji i zapewniania sprawności operacyjnej, z uwzględnieniem kompatybilności płynów, materiałów i elementów infrastruktury.

• Zapewnienie czystości i stabilności układu – Stosowanie odpowiednio dobranych procedur płukania, precyzyjnego napełniania, uruchamiania i filtracji, które chronią infrastrukturę oraz pomagają utrzymać czystość obiegu chłodzenia.

• Monitorowanie całego systemu chłodzenia – Uzyskanie całościowego wglądu w stan infrastruktury klimatyzacyjnej dzięki platformie monitorowania i analityki Vertiv Next Predict.

• Wczesne wykrywanie i usuwanie problemów – Wykorzystanie ciągłego monitorowania i zintegrowanych mechanizmów wykrywania wycieków, aby umożliwić szybkie reagowanie oraz zwiększenie odporności systemu na awarie.

• Ciągła optymalizacja działania – Wykorzystanie mechanizmów zaawansowanej analityki, oprogramowania i analizy danych w celu poprawy sprawności systemu oraz ograniczenia zużycia wody.

• Kontrola stanu płynów i kosztów eksploatacji – Proaktywne zarządzanie składem chemicznym płynów w obiegach technicznych i instalacjach budynkowych, dostosowane do warunków pracy systemu, aby wydłużyć żywotność urządzeń i obniżyć całkowity koszt ich użytkowania (TCO).











źródło: Info Prasowe - Vertiv