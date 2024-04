ViewSonic - Monitory dokujące VG2757V-2K i VG2457V

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic przedstawia kolejną generację monitorów do wideokonferencji. Monitory dokujące VG2757V-2K i VG2457V są dostępne w rozmiarach 27 i 24 cali i zostały opracowane z myślą o wyjątkowej produktywności, z certyfikowaną kamerą Windows Hello i certyfikatem Zoom. Seria VG57V jest wyposażona w kamerę IR z certyfikatem Windows Hello, która oferuje wygodne rozpoznawanie twarzy w celu bezpiecznego, bezhasłowego logowania dla jednego użytkownika. Wyskakująca kamera internetowa Zoom o rozdzielczości 5 MP z regulowanym oświetleniem LED, mikrofonami i skierowanymi do przodu głośnikami o mocy 5 W zapewnia czysty dźwięk i optymalny obraz dla efektywnej komunikacji. Monitory oferują ogromną elastyczność i funkcjonalność, zarówno podczas pracy w domu, jak i w biurze.







Dzięki wielu opcjom łączności, monitory ViewSonic VG2757V-2K i VG2457V usprawniają miejsca pracy, zastępując zbędne stacje dokujące. Monitory te oferują łączność USB-C z zasilaniem 90 W, Ethernet RJ45 do podłączenia do sieci przewodowej, koncentrator USB-A do podłączenia urządzeń peryferyjnych z dodatkowym USB-C z 15 W PD do szybkiego ładowania telefonu oraz możliwość łączenia łańcuchowego z wyjściem DisplayPort dla konfiguracji z dwoma monitorami.



Monitor dokujący z kamerą internetową VG2757V-2K

- 27-calowy monitor z natywną rozdzielczością QHD (2560x1440)

- Wyskakująca kamera internetowa o rozdzielczości 5 MP z certyfikatem Zoom i Windows Hello

- Regulowane podświetlenie LED; głośniki 5 W i mikrofony

- Opcje łączności obejmują: RJ45; HDMI 2.0; DisplayPort in & out; USB typu A/C; hub USB-A łączy się z różnymi urządzeniami peryferyjnymi; USB-C zapewnia do 90W mocy dostarczanej do laptopa oraz Audio-Out



Monitor dokujący z kamerą internetową VG2457V

- 24-calowy monitor z natywną rozdzielczością Full HD (1920x1080)

- Wyskakująca kamera internetowa o rozdzielczości 5 MP z certyfikatem Zoom i Windows Hello

- Regulowane podświetlenie LED; głośniki 5 W i mikrofony

- Opcje łączności obejmują: RJ45; HDMI 1.4; DisplayPort in & out; USB typu A/C; hub USB-A łączy się z różnymi urządzeniami peryferyjnymi; USB-C zapewnia do 90W mocy dostarczanej do laptopa i Audio-Out



Dostępność modelu VG2457V może się różnić w zależności od regionu.





















źródło: Info Prasowe - ViewSonic