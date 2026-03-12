ViewSonic VP66 z certyfikacją Pantone dla twórców pracujących w domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic ogłosił wprowadzenie na rynek nowej serii monitorów ColorPro VP66. Modele te zaprojektowano z myślą o twórcach, którzy cenią zarówno estetykę stanowiska pracy, jak i wysoką wydajność. Monitory o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2K z certyfikacją Pantone Validated dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych — białej (VP2766-2K-W) oraz czarnej (VP2766-2K). Łączą elegancki design z funkcjami klasy profesjonalnej, doskonale wpisując się w nowoczesne domowe i hybrydowe przestrzenie pracy. Nowe urządzenia należą do jednych z pierwszych monitorów interaktywnych dostępnych w Polsce, które będą oferować Android 16 wraz z pełną integracją usług Google dzięki standardowi EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement). Dzięki temu użytkownicy zyskają dostęp do aplikacji Google, takich jak Google Classroom, Google Drive czy Google Meet, bez konieczności korzystania z dodatkowych komputerów.







Po raz pierwszy w linii monitorów ColorPro pojawia się wariant w białej obudowie. Seria VP66 wyróżnia się smukłą, minimalistyczną konstrukcją, która harmonijnie komponuje się z estetycznymi, nowoczesnymi stanowiskami pracy. Monitory oferują 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw sRGB, zapewniając wierne i spójne odwzorowanie kolorów. Obsługa kalibracji sprzętowej pozwala natomiast utrzymać stabilność barw w dłuższej perspektywie, co ma kluczowe znaczenie w projektach kreatywnych.



Z myślą o wygodnej pracy modele z serii VP66 wyposażono w trzy porty USB-C downstream, umożliwiające bezpośrednie podłączenie i zasilanie wielu urządzeń peryferyjnych. Intuicyjne menu ekranowe (OSD) ułatwia zarządzanie ustawieniami monitora. Ergonomiczna podstawa oraz technologia ViewSonic Eye ProTech+, łącząca obraz bez migotania (Flicker-Free) z ograniczoną emisją światła niebieskiego na poziomie sprzętowym, pomagają zadbać o komfort wzroku podczas długich sesji pracy.



Od ilustracji cyfrowej i edycji zdjęć po tworzenie treści i codzienne zadania kreatywne — seria VP66 została zaprojektowana tak, aby odpowiadać na potrzeby współczesnych twórców. Przemyślana łączność i dopracowana konstrukcja pomagają ograniczyć liczbę kabli na biurku, sprzyjając uporządkowanej przestrzeni pracy, w której produktywność idzie w parze z estetyką.



Dostępność

Monitory z serii VP66 są już dostępne na wybranych rynkach. Więcej informacji można znaleźć na stronach produktów VP2766-2K oraz VP2766-2K-W lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym bądź dystrybutorem.



Profesjonalne monitory ColorPro VP66 – najważniejsze cechy

• Realistyczny obraz: 27-calowy panel QHD (2560 × 1440), certyfikat Pantone Validated oraz 100% pokrycia sRGB dla precyzyjnego i spójnego odwzorowania kolorów

• Dokładność kolorów: fabryczna kalibracja z dokładnością Delta E < 2

• Płynność i komfort pracy: odświeżanie 120 Hz zapewniające płynne przewijanie i edycję, wspierane przez technologię ViewSonic Eye ProTech+ (Flicker-Free oraz sprzętowa redukcja światła niebieskiego)

• Łączność: 1 port USB-C upstream (do 90 W Power Delivery), 3 porty USB-C downstream, HDMI 1.4 oraz porty USB-A 3.2

• Ergonomia: w pełni regulowana podstawa z możliwością zmiany wysokości, nachylenia, obrotu oraz pivot

• Wersje kolorystyczne: dostępne warianty w kolorze białym i czarnym



























źródło: Info Prasowe - ViewSonic