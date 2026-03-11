ViewSonic ViewBoard z Androidem 16 i certyfikacją Google EDLA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic zapowiada premierę nowych monitorów interaktywnych ViewBoard z serii IFP35-1 oraz IFP41-1, które trafią na polski rynek pod koniec marca 2026 roku. Nowe modele wyróżniają się nowoczesnym systemem Android 16, certyfikacją Google EDLA, wysoką wydajnością oraz szerokimi możliwościami współpracy w środowiskach edukacyjnych i biznesowych. Nowe urządzenia należą do jednych z pierwszych monitorów interaktywnych dostępnych w Polsce, które będą oferować Android 16 wraz z pełną integracją usług Google dzięki standardowi EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement). Dzięki temu użytkownicy zyskają dostęp do aplikacji Google, takich jak Google Classroom, Google Drive czy Google Meet, bez konieczności korzystania z dodatkowych komputerów.







„Monitory interaktywne ViewBoard już od 3 lat są najchętniej kupowanymi monitorami na Świecie (wyłączając rynek chiński). Dlatego odpowiadając na wysokie oczekiwania naszych klientów, nowe serie ViewBoard zostały zaprojektowane tak, aby jeszcze lepiej wspierać nowoczesne metody nauczania i współpracy. Integracja z Androidem 16 oraz certyfikacja Google EDLA pozwalają użytkownikom korzystać z pełnego ekosystemu aplikacji Google bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń. Obie serie zostały wyposażone w wydajne podzespoły oraz ekosystem aplikacji myViewBoard w wersji wieczystej. Dzięki temu nauczyciele, uczniowie i zespoły projektowe mogą pracować szybciej, wygodniej i bardziej interaktywnie” – mówi Łukasz Giziński. Strategic Partnership Manager B2B Education w ViewSonic Polska.



Nowa generacja ViewBoard dla szkół i firm

Seria IFP35-1 stanie się jednym z kluczowych produktów w portfolio monitorów interaktywnych ViewSonic. Producent zakłada, że będzie to jeden z najważniejszych i najczęściej wybieranych modeli w jego ofercie.



Seria IFP41-1 będzie oferować bardziej rozbudowane możliwości współpracy oraz szeroki wybór rozmiarów dostosowanych do różnych przestrzeni – od klas szkolnych po duże sale konferencyjne. Seria IFP35-1 będzie dostępna w rozmiarach 65, 75 oraz 86 cali.



Dostępność

ViewBoard IFP35-1 – dostępność od końca marca 2026 r.

ViewBoard IFP41-1 – dostępność od końca marca 2026 r. (65/75/86”) oraz od kwietnia 2026 r. (55” i 98”)



















źródło: Info Prasowe - ViewSonic