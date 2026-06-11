ViewSonic obniża ceny monitorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

11 czerwca 2026 r. – ViewSonic rozpoczyna czerwcową promocję na wybrane monitory, obejmującą aż 17 modeli przeznaczonych do pracy, nauki, codziennego użytkowania i rozrywki. Wśród ofert znalazły się zarówno monitory biurowe, jak i modele dla twórców oraz użytkowników domowych, a rabaty sięgają nawet 42%. Największą procentową obniżką objęto model ViewSonic VX2776-Smh, którego cena została obniżona do 329 PLN. To aż o 42% mniej względem poprzedniej ceny. Na uwagę zasługują również modele dostępne po raz pierwszy w nowych, atrakcyjnych cenach na polskim rynku. Przenośny monitor VX1654 z odświeżaniem 144 Hz kosztuje obecnie 499 PLN, natomiast VA24E1-H oferujący 120 Hz dostępny jest za 269 PLN.







Wśród monitorów dla profesjonalistów wyróżnia się VP3881a – 37.5-calowy model z pokryciem 100% przestrzeni barw sRGB, którego cena została obniżona o 800 zł do poziomu 3599 PLN. To największa kwotowa obniżka w ramach czerwcowej akcji.



Wybrane modele objęte promocją:

• VX2776-Smh – 27", Full HD, 100 Hz – 329 PLN

• VX1654 – 15,6", Full HD, 144 Hz – 499 PLN

• VA24E1-H – 23,8", Full HD, 120 Hz – 269 PLN

• VP3881a – 37,5", 3840 × 1600, 100% sRGB – 3599 PLN

























źródło: Info Prasowe - ViewSonic