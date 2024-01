ViewSonic prezentuje 245-calowy wyświetlacz LED All-in-One

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic prezentuje nową serię LDC należącą do zaawansowanej linii wyświetlaczy LED All-in-One na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2024 - oznaczając tym samym kolejny przełom w projektowaniu produktów technologii wyświetlaczy LED i rozszerzeniu oferty firmy. Nowe konfigurowalne wyświetlacze LED typu All-in-One firmy ViewSonic łączą zalety tradycyjnych wyświetlaczy LED typu All-in-One, ułatwiając łatwe tworzenie dużych, żywych obrazów odpowiednich dla środowisk biznesowych, komercyjnych i publicznych. Wyświetlacze LCD są często używane do dużych prezentacji, oferując przeciętną wydajność wizualną i stały rozmiar, który ogranicza możliwość dostosowania do różnych przestrzeni.







Podczas gdy tradycyjne ściany wideo LED oferują żywe obrazy o konfigurowalnych rozmiarach, ich rozstawienie łączy się ze złożonym procesem instalacji, często wymagającym wielu konfiguracji systemu. Z drugiej strony, wyświetlacze LED All-in-One rozwiązują złożoność instalacji, oferując zintegrowaną konstrukcję, ale mają stałe rozmiary. Nowa seria LDC firmy ViewSonic rozwiązuje te problemy, jednocześnie otwierając nowe możliwości dla wyświetlaczy LED typu All-in-One, łącząc zalety konfigurowalnych rozmiarów i proporcji z usprawnioną instalacją, obsługą i konserwacją. Niezależnie od tego, czy chodzi o biznes, handel, edukację czy inne profesjonalne środowisko, seria LDC oferuje niezrównaną jakość wizualną i elastyczność. Jego modułowa konstrukcja zapewnia łatwy transport i umożliwia montaż w windach, tworząc ponad 100-calowy ekran dostosowany do każdej przestrzeni. Ponadto jako wyświetlacz typu All-in-One, oferuje prostą, łatwą instalację bez poświęcania miejsca na system sterowania.



Spośród szerokiej gamy zastosowań, seria LDC jest szczególnie odpowiednia do ulepszania przestrzeni konferencyjnych. Aby to zademonstrować, ViewSonic zaprezentuje 245-calową ścianę wideo LED o proporcjach 21:9, stworzoną z serii LDC na ISE 2024 - demonstrując idealną konfigurację do współpracy i komunikacji w dużych grupach poprzez sparowanie jej z systemem Meeting Space Solution dla Microsoft Teams Rooms.



Ewoluująca niezawodność i estetyka

ViewSonic rozszerza również możliwości swojej istniejącej oferty, adaptując technologię ochrony powierzchni i wszechstronny panel sterowania w nowej serii LDC i serii LDM drugiej generacji. Integracja technologii obróbki powierzchni Glue-on-Board (GOB) zwiększa trwałość każdego wyświetlacza, zapewniając solidną ochronę przed kolizją, a także odporność na wilgoć i kurz. Odłączana skrzynka kontrolna systemu nie tylko umożliwia elastyczny dostęp do systemu sterowania, ale także przyczynia się do minimalistycznej estetyki wyświetlacza - z ultracienką i pozbawioną ramki konstrukcją zapewniającą imponujący stosunek ekranu do obudowy.



Ulepszona seria LDM oferuje większe wyświetlacze o przekątnej do 231 cali z dodatkową funkcjonalnością, szczególnie w przypadku większych przestrzeni, takich jak sale konferencyjne i placówki edukacyjne. Ponadto przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak tryby Picture-by-Picture (PBP) i Picture-in-Picture (PIP), ułatwiają płynną współpracę i interaktywne prezentacje w miejscach pracy.



Odwiedzający ISE 2024 będą mogli zobaczyć innowacyjne wyświetlacze LED All-in-One prezentowane przez ViewSonic. Oprócz nowych serii LDC i LDM, zaprezentowany zostanie składany 135-calowy wyświetlacz LED, który urzeka publiczność swoją mobilnością i wszechstronnością, idealną dla sektora hotelarskiego i nie tylko.











Źródło: Info Prasowe - ViewSonic