Violectric PPA V790 - Prawdziwy Kombajn dla Gramofonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla wszystkich entuzjastów czarnej płyty, którzy na poważnie traktują odtwarzanie muzyki z gramofonu marka Violectric ma nie lada gratkę: zaawansowany przedwzmacniacz gramofonowy PPA V790. To najwyższej klasy urządzenie, które wykorzystuje autorską technologię niemieckiej marki w zakresie wzmocnienia sygnałów audio, a do tego posiada funkcjonalność, która nie ma sobie równych. Do przedwzmacniacza tego możemy podłączyć nie tylko aż sześć wkładek gramofonowych i wybierać między nimi przełącznikiem na przednim panelu, ale też każda z wkładek może mieć swoje własne ustawienia w zakresie impedancji, pojemności, wzmocnienia oraz krzywej korekcji.







Violectric PPA V790 – unikalny układ wzmocnienia

W przypadku tak niewielkich i delikatnych sygnałów, jak te pochodzące z wkładek gramofonowych niezwykle istotne jest to, aby przedwzmacniacz gramofonowy ich nie zniekształcał i wzmacniał je bez wprowadzania niepożądanych szumów. Dlatego też w PPA V790 zastosowano specjalną topologię układu wzmacniającego, która sprawia, że nawet niskonapięciowe sygnały z wkładek MC będą zostaną potraktowane z należytą precyzją.



Stopnie wzmocnienia we wzmacniaczu Violectric PPA V790 oparte są o sprzężone stałoprądowo (DC) superszybkie bipolarne tranzystory wejściowe w układzie kaskady. Taka konfiguracja, specjalnie zaprojektowana do tego wzmacniacza, oferuje nie tylko najszersze pasmo przenoszenia, czy ekstremalnie niskie szumy, ale ma też niezwykle niskie zniekształcenia. A to z kolei bezpośrednio przekłada się na brzmienie o szerokim zakresie dynamiki, które przy tym jest nie tylko transparentne, ale i całkowicie pozbawione sztucznych naleciałości.



Wiele wejść i ogromna elastyczność działania

Niemiecki producent adresuje swój przedwzmacniacz gramofonowy do zaawansowanych entuzjastów czarnej płyty, doskonale zdając sobie sprawę z faktu, iż nierzadko posiadają oni niezwykle rozbudowane systemy analogowe. Dlatego też do PPA V790 możemy podłączyć aż sześć wkładek gramofonowych równocześnie: trzy zbalansowane i trzy niezbalansowane. Co niemniej istotne, dla każdego z wejść, a zatem i każdej wkładki możemy indywidualnie ustawić takie parametry, jak impedancję wejściową, pojemność, krzywą korekcji oraz filtr subsoniczny. Wszystko to możemy wygodnie ustawić na przednim panelu urządzenia, a wybrane wartości będą czytelnie pokazane poprzez subtelnie podświetlone na biało diody LED.



Jednocześnie Violectric PPA V790 pozwala w elegancki sposób połączyć wkładki MM oraz MC w jednym torze, bo oferuje – i to w przypadku każdego z wejść osobno – niezwykle szeroki zakres wyboru wzmocnienia w zakresie od +30 do +66 dB. Co więcej, wzmacniacz posiada także diodę informującą o przesterowaniu, a to znacznie ułatwi nam uzyskanie ustawienia, które zapewni nam najszerszy zakres dynamiki. Dodatkowo, na wyjściu przedwzmacniacza możemy wybrać jeden z trzech dostępnych poziomów wzmocnienia: 0, +6 oraz +12 dB. A to z kolei pozwala na optymalne wysterowanie kolejnego elementu w torze, jak przedwzmacniacz liniowy, czy wzmacniacz zintegrowany.



Bezproblemowe odtwarzanie starszych realizacji

Zdecydowana większość, nawet bardzo drogich przedwzmacniaczy gramofonowych oferuje jedynie krzywą korekcji RIAA. Jednakże, aby zapewnić jak najszerszy zakres kompatybilności i umożliwić odtwarzanie starszych płyt i bardziej egzotycznych realizacji, w Violectric PPA V790 mamy także możliwość wyboru krzywych NAB oraz Columbia-LP. Co niemniej ważne, każda z tych krzywych jest bardzo precyzyjnie odtworzona i dokładność ich odwzorowania wynosi zdumiewające 0.1 dB.



Niskoszumne zasilanie i solidna obudowa

Violectric PPA V790 posiada specjalnie zaprojektowane zasilanie o niezwykle niskim poziomie szumów własnych, które zapewnia optymalną pracę czułym układom wzmacniającym niewielkie sygnały z wkładek gramofonowych. Z kolei precyzyjnie spasowana obudowa wykonana z obrabianych za pomocą CNC bloków aluminium nie tylko zabezpiecza urządzenie przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, ale chroni także przed niepożądanymi wibracjami. To z kolei przekłada się nie tylko na niezwykle niski poziom szumów, ale też bezpośrednio na czystość brzmienia, które jest nie tylko dynamiczne, ale i całkowicie pozbawione granulacji.



Violectric PPA V790 dostępny jest już w sprzedaży w cenie 19220 PLN brutto.





















Źródło: Info Prasowe / MIP