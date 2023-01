Violectric V222 i V202 – dwa nowe wzmacniacze słuchawkowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Violectric znana ze świetnie wykonanych i bardzo dobrze brzmiących wzmacniaczy słuchawkowych wprowadza na rynek dwa nowe modele, o których śmiało można powiedzieć, że są wyjątkowe. Bazują one na popularnym i jakże lubianym wzmacniaczu słuchawkowym Violectric V200. A przy tym rozwijają znane z niego koncepcje i rozwiązania jeszcze bardziej. Dwa nowe modele to V202, czyli wzmacniacz niezbalansowany oraz w pełni zbalansowana konstrukcja nosząca symbol V222. To jednocześnie jedne z bardziej przystępnych cenowo propozycji marki Violectric, a zarazem oferujące najnowsze i zaawansowane technologie niemieckiej marki.







Violectric HPA V222 – zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

Wzmacniacz ten to opracowana od podstaw konstrukcja, która jednocześnie czerpie z najlepszych rozwiązań układowych, jakie zastosowano swego czasu w tak znanych modelach, jak V200, V220, czy V280. Zaimplementowano tutaj specjalnie opracowany przez niemiecką firmę tor wzmacniający, zoptymalizowany tak, aby zapewnić najlepsze brzmienie i szeroką kompatybilność z różnymi modelami słuchawek. Warto również nadmienić, że sam projekt układu został pieczołowicie dopracowany nie tylko pod kątem zapewnienia najlepszych parametrów pomiarowych, ale przede wszystkim świetnego, precyzyjnego i zarazem gładkiego oraz holograficznego brzmienia. Czyli brzmienia, z jakiego znane są wzmacniacze marki Violectric.



Violectric V222 to także wzmacniacz w pełni zbalansowany, co oznacza, iż na pokładzie znalazły się cztery aktywne moduły wzmacniające, po dwa na każdy kanał. Innymi słowy, sygnał od gniazd XLR aż do gniazd wyjściowych – w tym przypadku 4-pin, bądź 4.4mm Pentaconn – prowadzony jest cały czas w sposób zbalansowany. A jednocześnie V222 wciąż daje nam wybór i możliwość pracy ze słuchawkami z kablem niezbalansowanym. Wzmacniacz posiada zarówno wejścia XLR, jak i RCA, które w prosty sposób możemy wybrać za pomocą przełącznika na przedniej ściance. Co jednocześnie niezwykle istotne: w obu trybach pracy oferuje równie dobre brzmienie. A to dzięki starannie zaprojektowanej topologii obwodów wzmacniających.



Najnowszy wzmacniacz niemieckiej marki to także urządzenie, w którym świetne brzmienie idzie w parze z doskonałymi parametrami technicznymi. Wzmacniacz ten napędzi niemalże każde słuchawki dzięki szczytowej mocy 3500 mW przy obciążeniu 50 omów. Jest też w stanie dostarczyć ponad 23V RMS napięcia, co sprawi, że także modele słuchawek o wyższej impedancji nie będą stanowiły dla niego problemu. A przy tym zachowuje stabilność w każdym warunkach, bo bazuje na konkretnym zasilaniu z szynami zasilającymi o napięciu 50V. Sam zasilacz posiada wydajny i specjalnie odizolowany transformator oraz filtrację o sumarycznej pojemności 22000 uF. Co więcej, każdy element tego wzmacniacza został zoptymalizowany tak, aby całość brzmiała najlepiej w swojej klasie. Dlatego zastosowano np. bardzo dobry potencjometr japońskiej firmy ALPS, który pieczołowicie zaimplementowano w autorskim układzie amplifikacji.



Violectric V222 to także solidna konstrukcja obudowy połączona z ergonomią oraz wygodą użytkowania. Przede wszystkim mamy odpowiednio oddalone od siebie gniazda słuchawkowe, co sprawia, że podłączanie kabli nie będzie stanowiło problemu. Ponadto oprócz standardowego gniazda zbalansowanego typu 4-pin i niezbalansowanego typu 6.35mm zastosowano także coraz bardziej popularne i niezwykle praktyczne gniazdo 4.4 mm Pentaconn. Do tego na przedniej ściance znajdziemy duże aluminiowe pokrętło, które nie tylko pozwoli na precyzyjne ustalenie poziomu głośności, ale jest też niezwykle przyjemne w działaniu. Całości dopełnia w pełni aluminiowa obudowa, która nadaje wzmacniaczowi solidnego i nowoczesnego zarazem wyglądu.



Wzmacniacz Violectric V222 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 5999 złotych.

























Źródło: Info Prasowe / MIP