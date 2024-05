Vivobook S 15 – pierwszy Copilot+ PC naszpikowany funkcjami AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS we współpracy z Microsoftem i Qualcommem opracował niezwykle smukły i lekki komputer AI o przekątnej 15.6 cala, który zapewnia użytkownikom najlepsze doświadczenia z zakresu sztucznej inteligencji w historii. ASUS Vivobook S 15 to pierwszy w ofercie firmy Copilot+ PC. Dzięki mocy układu Snapdragon X Elite, wbudowanego silnika AI i specjalnie opracowanego procesora Qualcomm Oryon uzyskano niesamowitą wydajność i skuteczność. Model ten wyposażony został w zachwycający ekran OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120Hz, system audio Harman Kardon oraz smukłą obudowę o grubości 14.7 mm i wadze 1.42 kg1. To sprzęt stworzony z myślą o mobilności.







Niezwykła moc AI

ASUS Vivobook S 15 to pierwszy laptop nowej generacji ASUS Windows Copilot+ PC, który wykorzystuje najnowsze narzędzia Windows AI. Napędzany przez układ Snapdragon X Elite z wbudowanym Qualcomm Hexagon NPU, może pochwalić się niezwykłym silnikiem neuronowym o mocy 45 TOPS do szybkiego przetwarzania obliczeń AI na urządzeniu. Wśród dostępnych opcji pamięci masowej można znaleźć ultraszybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB oraz pamięć RAM LPDDR5X 8448 MHz o wielkości do 32 GB.



Najnowsze ulepszenia w urządzeniach opartych na sztucznej inteligencji obejmują Windows Studio Effects oraz kamerę ASUS AiSense IR. Zaawansowane funkcje kamery pozwalają na adaptacyjne ściemnianie ekranu, które reaguje na odwracanie wzroku użytkownika, oraz na adaptacyjne blokowanie i odblokowywanie laptopa w odpowiedzi na oddalanie się lub powrót użytkownika. Co więcej, ASUS Vivobook S 15 jest pierwszym modelem wyposażonym w ekskluzywną aplikację AI - StoryCube, zapewniającą inteligentne, wygodne i potężne funkcje do zarządzania cyfrowymi zasobami. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, aplikacja umożliwia sortowanie, edytowanie, organizację i eksportowanie przechwyconych plików w surowym formacie. Model ten wyposażony jest również w Live Captions do precyzyjnego wyświetlania napisów w czasie rzeczywistym oraz Cocreator który daje możliwość przekształcenia szkiców w profesjonalne projekty graficzne. Te innowacyjne technologie nie tylko podnoszą poziom bezpieczeństwa i prywatności, ale także wzbogacają doznania audiowizualne i inspirują do twórczego wyrażania się.



Niezwykła kompaktowość

ASUS Vivobook S 15, zaprojektowany z myślą o mobilności, zaskakuje ultrasmukłą, metalową obudową o grubości 14,7 mm i niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 1.42 kg. Urządzenie to na nowo definiuje elegancję dzięki swojej minimalistycznej estetyce. Precyzyjnie wygrawerowane logo metodą CNC dodaje urządzeniu klasycznej wytworności, a zwężająca się konstrukcja unibody zapewnia wytrzymałość i stabilność, przykuwając uwagę swoim wykończeniem. Pojemna bateria 70 Wh umożliwia do 18 godzin nieprzerwanego użytkowania, zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Model ten oferuje także funkcję szybkiego ładowania oraz ASUS USB-C Easy Charge, co pozwala na łatwe i wygodne doładowanie urządzenia z niemal każdego źródła zasilania. ASUS Vivobook S 15 oferuje design najwyższej klasy, w tym jednostrefową klawiaturę z podświetleniem RGB, którą użytkownicy mogą dostosować do własnych preferencji. Dedykowany klawisz Copilot zapewnia błyskawiczny dostęp do narzędzi systemu Windows opartych na sztucznej inteligencji zaledwie w ciągu sekundy. Ponadto, nadzwyczaj duży i zaawansowany touchpad ułatwia nawigację i zwiększa powierzchnię roboczą. Intuicyjne gesty pozwalają użytkownikom płynnie zarządzać różnorodnymi zadaniami, od regulacji głośności po optymalizację jasności ekranu i zarządzanie odtwarzaniem multimediów.



Niezwykła funkcjonalność połączeń

Wyposażony w bogaty zestaw portów wejścia/wyjścia, ASUS Vivobook S 15 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom bezproblemowej łączności niezależnie od miejsca, z którego pracują. Model ten oferuje dwa porty USB4, które umożliwiają szybkie ładowanie, podłączenie zewnętrznych ekranów 4K i przesyłanie danych z prędkością do 40 Gb/s. Dodatkowo wyposażony jest w dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A, port HDMI 2.1, czytnik kart microSD oraz gniazdo Audio Combo Jack, co znacząco zwiększa komfort codziennego użytkowania. ASUS Vivobook S 15, dzięki zastosowaniu WiFi 7 wspieranego przez system Qualcomm FastConnect 7800, oferuje również imponującą prędkość transmisji danych, dochodzącą nawet do 5.8 Gb/s. Jest to wydajność przewyższająca standard WiFi 6 aż 4.8-krotnie, co pozwala na płynne strumieniowanie multimediów, efektywne wykonywanie zadań i szybkie pobieranie plików.



Niezwykła oprawa audiowizualna

ASUS Vivobook S 15 dostarcza najwyższej klasy wrażeń audiowizualnych, zapewniających produktywność, kreatywność i rozrywkę. Wyposażony został w 15.6-calowy ekran ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, który gwarantuje wyjątkowe odwzorowanie świateł i cieni, prezentując żywe i realistyczne kolory. Ten niezrównany w swojej klasie ekran charakteryzuje się dużym stosunkiem ekranu do obudowy wynoszącym 89%, czasem reakcji na poziomie 0.2 ms, 100% pokryciem palety barw DCI-P3 oraz certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 600. Dodatkowo, ekran posiada certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający niski poziom emitowanego niebieskiego światła, co przyczynia się do lepszej ochrony oczu. Ochronę przed wypaleniem ekranu zapewnia unikalny system ASUS OLED Care. Całość dopełnia potężny system audio, certyfikowany przez Harman Kardon, oferujący wielowymiarowy i realistyczny dźwięk Dolby Atmos.



Dostępność i cena

ASUS Vivobook S 15 (S5507) jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie rozpoczynającej się od 5999 PLN. Wraz z urządzeniem otrzymacie roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal. Dodatkowo z okazji premiery producent przygotował również specjalną ofertę, która umożliwia otrzymanie trzymiesięcznej subskrypcji Microsoft Copilot Pro.































źródło: Info Prasowe - ASUS