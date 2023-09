W Łodzi uruchomiono pierwszy w Polsce osiedlowy punkt mobilności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Echo Share to przestrzeń skupiająca flotę elektrycznych samochodów, rowerów oraz hulajnóg. Pojazdy ładowane dzięki ekologicznej infrastrukturze zasilanej energią słoneczną są przeznaczone do dyspozycji wyłącznie mieszkańców osiedla Zenit – budowanego przez Archicom w ramach marki Echo Residential by Archicom. Unikalny Hub Mobilności, który po raz pierwszy stworzono w ramach osiedla mieszkaniowego, powstał we współpracy z Keratronik, Veolią i Autoweber. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Zenit mają dostęp do usług Echo Share za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Dzięki niej sprawdzą dostępność pojazdów, zarezerwują wybrany model i dokonają płatności.







Użytkownicy aplikacji mogą również sprawdzić ich zasięg, a także poziom naładowania. Choć nie ma ograniczenia terytorialnego, to rozpoczęcie podróży i jej zakończenie wypożyczonym środkiem transportu zawsze musi mieć miejsce w osiedlowej stacji mobilności. Z kolei koszt wypożyczenia pojazdu jest średnio nawet dwa razy mniejszy niż cena wynajmu rynkowego odpowiednika.



To nie przypadek, że właśnie przy osiedlu Zenit uruchomiliśmy pionierskie w skali kraju rozwiązanie komunikacyjne. Nasza inwestycja mieszkaniowa na terenie po dawnym betonowym parkingu i hali sieci handlowej Tesco powstaje zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Miasta Łodzi, a Echo Share idealnie wpisuje się w powyższą koncepcję stawiającą na pierwszym miejscu ekologię. Punkt elektromobilności uruchomiony we wschodniej części Łodzi jest doskonałą „zieloną” alternatywą dla posiadania własnego środka transportu – mówi Dawid Wrona, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu, członek zarządu Archicom. I dodaje: – Takie mobilne huby działają już z powodzeniem w kompleksach biurowych czy przestrzeni miejskiej, ale do tej pory żadne polskie osiedle nie miało podobnego punktu na własny użytek. Łódź i Zenit to pionierzy w skali całego kraju.



Aby rozpocząć korzystanie z usług należy zarejestrować konto użytkownika w aplikacji mobilnej, a następnie zaakceptować regulamin i podpiąć kartę płatniczą.



Pojazd można wynająć na dowolny czas, ale minimum na godzinę. Kluczem do czerpania maksymalnych korzyści z oddanej do użytku stacji jest wypożyczanie i zwracanie pojazdu na terenie Osiedlowego Huba Mobilności. Dzięki temu użytkownicy zyskują realną alternatywę dla podróży prywatnymi autami, które stają się coraz mniej efektywną formą przemieszczania się po miastach. Współdzielenie jest bezpieczną, komfortową i niedrogą alternatywą, ponieważ, mając taki środek transportu na parkingu osiedlowym, można go z wyprzedzeniem zarezerwować i korzystać systematycznie, np. podwożąc dziecko do szkoły, jadąc na zakupy, do fryzjera czy decydując się na wypad poza miasto – opowiada Aneta Ogrodniczek, dyrektor ds. kluczowych projektów w Keratronik.



Mieszkańcy osiedla Zenit, na terenie stacji Echo Share, znajdą nie tylko pojazdy dwukołowe, ale także te posiadające cztery koła. W ten sposób można podróżować po Łodzi w towarzystwie rodziny, przyjaciół czy znajomych.



W ramach floty elektrycznych samochodów udostępniliśmy m.in. model Volkswagen ID Buzz czyli premierowy koncept elektrycznego busa od niemieckiego producenta. Multifunkcjonalny pojazd jest dostępny w typowo dostawczej wersji cargolub osobowej, która pomieści pięć osób oraz sprawdzi się np. w trakcie przeprowadzki do nowego mieszkania urządzanego przy ulicy Widzewskiej. Takie samochody to przyszłość motoryzacji i odpowiedź na oczekiwania polskich kierowców, którzy coraz częściej przemieszczając się po mieście chcą to robić w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska – podkreśla Bartłomiej Dziomdziora, dyrektor zarządzający Autoweber.



Dostępność pojazdów można na bieżąco sprawdzać na mapie aplikacji, a ich prawidłowe zarezerwowanie zostanie potwierdzone komunikatem „Rezerwacja zaakceptowana”. Otwarcie samochodu lub uruchomienie innego pojazdu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem telefonu lub smartfona. „Zamknij Pojazd” to opcja, z której użytkownik korzysta, gdy opuszcza samochód, powodując blokadę zamków. Natomiast „Zablokuj pojazd” jest komendą odnoszącą się do roweru lub hulajnogi skutkującą unieruchomieniem elektrycznego jednośladu. W przypadku samochodu, przed zakończeniem wynajmu, użytkownik jest zobowiązany do podłączenia go do ładowarki znajdującej się na terenie stacji przy osiedlu Zenit.



Elektromobilność to jeden z kluczowych kierunków rozwoju nowoczesnych miast. Hub mobilności na osiedlu Zenit jest zwiastunem trendu zgodnie z którym powinny ewoluować przestrzenie osiedli mieszkaniowych i wierzę, że niedługo powstaną kolejne takie elektromobilne punkty na mapie Łodzi. W Veolii, niezależnie od koniecznej transformacji klimatycznej systemu ciepłowniczego, prowadzimy prace nad projektami, które potencjalnie będą mogły wykorzystywać w systemie rozproszone źródła energii, nowe paliwa oraz zapewniać odzysk i magazynowanie ciepła. To ważny element transformacji dla obecnie scentralizowanej infrastruktury ciepłowniczej, który również wpisuje się w ideę smart city -- mówi Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź.



Hub Mobilności na terenie osiedla Zenit jest dostępny całodobowo.

























Źródło: Info Prasowe - Echo Share