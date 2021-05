WD Purple Pro - dyski dla profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowości – dyski HDD o pojemności sięgającej 18 TB – przeznaczone są do zaawansowanych systemów monitoringu wizyjnego oraz serwerów analizy wideo wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji. Seria produktów WD Purple Pro jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne rozwiązania storage będące elementami najnowocześniejszych, zaawansowanych systemów monitoringu oraz bazujących na SI systemach analizy materiałów wideo – z prognoz firmy IDC wynika bowiem, że do 2025 roku wartość tego rynku wzrośnie globalnie do 44 mld USD (z 23.6 mld w roku 2019).







Systemy takie wymagają nośników danych o najwyższej jakości i niezawodności – dlatego też firma Western Digital opracowała dedykowaną linię produktów do takich zastosowań, które cechują się m.in:

• Zastosowaniem zaawansowanej technologii AllFrame AI, umożliwiającej jednoczesne nagrywanie strumieni wideo z 64 kamer HD, przy jednoczesnej obsłudze dodatkowych 32 strumieni dla zastosowań analitycznych/AI (niezależnie od tego, czy kamery są bezpośrednio podłączone do danego rejestratora, czy działają w ramach chmury)

• Wysoką wydajnością – nośniki mogą obsłużyć do 550TB danych rocznie, zapewniając jednocześnie obsługę licznych funkcji dodatkowych (analityka AI, rozpoznawanie obiektów/incydentów, przy jednoczesnym zapisywaniu danych z wielu strumieni)

• Wysoką niezawodnością i pojemnością, co pozwala na przechowywanie i udostępnianie tysięcy danych wideo na potrzeby uczenia się mechanizmów sztucznej inteligencji i tworzenia algorytmów IT.



W skład rodziny produktów WD Purple, przeznaczonych do rozwiązań z dziedziny monitoringu wideo, wchodzą obecnie karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB (do kamer wideo i innych urządzeń krańcowych) oraz dyski twarde o pojemności od 1 do 8 TB (przeznaczone do rejestratorów wideo). W zaprezentowanej dziś nowej serii WD Purple Pro znalazły się zaprojektowane z myślą o obsłudze najbardziej zaawansowanych systemów monitoringu i analizy wideo dyski HDD WD Purple PRO o pojemności od 8 do 18 TB. Produkty z nowej serii pojawią się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale.





















Źródło: Info Prasowe / WD