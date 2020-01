WD SuperSpeed USB SSD o pojemności 8 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital Corporation zaprezentowała na targach Consumer Electronics Show 2020 najbardziej pojemny w historii, kieszonkowy nośnik SuperSpeed USB 20Gbps portable SSD. Stworzono go z myślą o użytkownikach, chcących bez ograniczeń tworzyć swoje cyfrowe kolekcje i mieć je zawsze pod ręką – by sprostać tym oczekiwaniom, firma Western Digital musiała po raz kolejny przesunąć granice tego, co jest możliwe w świecie technologii, i stworzyła nośnik SSD o pojemności 8 TB. Połączenie ogromnego doświadczenia firmy w dziedzinie produktów flash oraz doskonałego wzornictwa pozwoliło jej po raz kolejny znaleźć się na czele stawki i nie tylko zaspokoić, ale wręcz przeskoczyć oczekiwania klientów. Oczywiście, oprócz prototypu na stoisku Western Digital prezentowane będą również wszelkie inne dostępne w ofercie firmy przenośne nośniki SSD.





Źródło: Info Prasowe / WD