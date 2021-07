WD_BLACK SN750 SE dla fanów gry Battlefield 2042

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przygotuj się na totalną wojnę w Battlefield 2042 z marką WD_BLACK - firma Western Digital już dziś ujawniła szczegóły swojego pakietu z dyskiem WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 dla PC. Western Digital i EA połączyły siły, aby zaoferować pakiet z limitowanej edycji fanom gry Battlefield w USA, Kanadzie i całej Europie. Gracze w wybranych krajach mogą już teraz zamawiać swój zestaw w sklepie Western Digital oraz u wybranych sprzedawców detalicznych w sugerowanej cenie detalicznej 114.99 USD (zestaw 500 GB) i 179.99 USD w sugerowanej cenie detalicznej (1 TB).







Pakiet PC Game Code WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 jest idealny dla tych, którzy chcą wkroczyć do walki, rozszerzyć pamięć swojego komputera i zwiększyć ogólną wydajność dzięki prędkości odczytu sekwencyjnego do 3600 MB/s.** Oznacza to krótszy czasu wczytywania gry i więcej czasu na samo granie.



Pakiet z limitowanej edycji zawiera:

• dysk SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe z motywem Battlefield 2042

• pełny kod do gry Battlefield 2042 w wersji standardowej na PC (gra Battlefield 2042 nie jest dostępna do pobrania wraz z kodem do czasu premiery gry 22 października 2021 r.)

• dostęp do ekscytujących dodatków w przedsprzedaży, w tym zawartości w grze, przy użyciu kodu gry na PC przed udostępnieniem gry





















Źródło: Info Prasowe / WD