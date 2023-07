Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

3 lipca 2023 ruszył konkurs internetowy „Wakacje marzeń z Xblitz", w którym główną nagrodą jest voucher o wartości 7000 zł przeznaczony do wykorzystania na portalu wakacje.pl. Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia są producent wideorejestratorów Xblitz oraz sklep internetowy Vobis. Konkurs został zorganizowany z myślą o kierowcach z całej Polski. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kupić w sklepie vobis.pl jeden z produktów Xblitz objętych rabatem do 20% i o minimalnej wartości koszyka 149 PLN, a następnie wykonać zadanie konkursowe, polegające na opisaniu wymarzonych wakacji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konkurs@xblitz.pl wraz z dowodem zakupu do 23.07.2023. Zwycięzca otrzyma 7000 zł z możliwością wykorzystania nagrody na portalu wakacje.pl, gdzie będzie mógł wybrać atrakcyjną dla siebie ofertę spośród licznych propozycji biur podróży.







Xblitz to marka, która od ponad 10 lat proponuje rozwiązania zwiększające wygodę i bezpieczeństwo podczas podróży. Zainteresowanie jej artykułami wzrasta z roku na rok, czego dowodem jest liczba użytkowników. Z nowoczesnych kamer samochodowych i alkomatów korzysta już prawie 1.5 miliona kierowców i kierowczyń z Polski i innych krajów Europy.



Portfolio producenta uzupełniają również indukcyjne, inteligentne uchwyty samochodowe, transmitery FM, radia samochodowe, rozdzielacze i zestawy głośnomówiące, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Marka ma na swoim koncie liczne nagrody, takie jak Laur Konsumenta 2021 i 2023, Gazele Biznesu 2021, 2022 i 2023 oraz Diamenty Miesięcznika Forbes.



Link do konkursu: https://vobis.pl/wakacjezxblitz-promo.











Źródło: Info Prasowe / Xblitz