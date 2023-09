War Thunder - Węgierskie pojazdy już wkrótce trafią do gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment ogłasza, że we wrześniu ukaże się kolejna duża aktualizacja wojennej gry akcji War Thunder – „Sons of Attila”. Wraz z nią zostanie dodana linia węgierskich pojazdów opancerzonych, reprezentujących wszystkie etapy historii rozwoju techniki militarnej tego kraju: od samochodów pancernych 39.M Csaba z II wojny światowej po nowoczesne BWP Lynx KF41, które weszły do służby w październiku ubiegłego roku. Do gry trafią także dziesiątki innych pojazdów wojskowych, jak również nowe mapy, ulepszona grafika i inne nowości.







Pierwszy prototyp samochodu pancernego Csaba (nazwanego na cześć najmłodszego syna Attyli, wodza Hunów), został opracowany przez węgierskiego inżyniera Nicholasa Strausslera w 1932 roku, a w 1939 roku rozpoczęła się jego produkcja dla armii węgierskiej. Maszyny były aktywnie wykorzystywane w bitwach II wojny światowej stoczonych na terenach Jugosławii, ZSRR i Polski, a ostatecznie w samych Węgrzech. Duża prędkość, niezależne zawieszenie i działko kal. 20 mm sprawiają, że 39.M Csaba sprawdzi się jako pojazd zwiadowczy.



Lynx KF41 to bojowy wóz piechoty opracowany przez firmę Rheinmetall AG. Obecnie znajduje się na wyposażeniu wyłącznie armii Węgier. Jest produkowany w zakładzie zlokalizowanym w węgierskim mieście Zalaegerszeg. Ten BWP posiada najnowszy system aktywnej ochrony typu „hard-kill”. System wykrywa rakiety wroga, określa trajektorię lotu, oblicza przybliżoną lokalizację trafienia oraz wystrzeliwuje przeciwamunicję niszczącą pocisk, zanim ten zdąży dotknąć pancerza wozu. Lynx KF41 wyposażony jest także w moduł uzbrojenia Lance 2.0 z działkiem automatycznym Rheinmetall Wotan kal. 35 mm oraz PPK Spike klasy „odpal i zapomnij”.



Linia pojazdów opancerzonych Węgier zostanie włączona do włoskiego drzewa badawczego pojazdów naziemnych.



Inne nowe dodatki w aktualizacji obejmują przykładowo: pierwszy amerykański superdrednot USS „Texas”, radziecki czołg z miotaczem ognia TO-55, amerykański myśliwiec F-16C w wersji Block 50, chińsko-pakistański czołg MBT-2000 i wiele innych.



















Źródło: Info Prasowe - Galaktus