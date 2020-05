Wargaming - Droga do Berlina – nowy tryb PvE w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aby uczcić 75. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Europie, World of Tanks na PC przedstawia wyjątkowy tryb PvE (gracz przeciwko sztucznej inteligencji) – Droga do Berlina! Wydarzenie będzie dostępne w grze od dziś do 18 maja. Gracze będą mieli możliwość dołączenia się do jednego z pięciu oddziałów (brytyjskich, amerykańskich lub sowieckich). Każdy z nich wyróżnia się w różnych sytuacjach bojowych, dysponuje różnymi czołgami i posiada wyjątkowe możliwości jak nalot z powietrza, ostrzał artyleryski, zwiad czy specjalne pociski. Po wybraniu swojego oddziału stajemy do walki przeciwko czołgom sterowanym przez sztuczną inteligencję wraz z innymi, czterema dowódcami.







Każda z bitew posiada 5 misji do wypełnienia, gdzie gracze współpracując muszą wykazać się taktyką w zmieniającej się rzeczywistości wojennej – będziecie przejmować i bronić terenu, niszczyć wrogie maszyny, itp. Bitwy dzieją się na czterech mapach przystosowanych do tego trybu. Trzy z nich dostępne sa od dziś, a zupełnie nowa mapa Berlin pojawi się 8 maja, w dniu kapitulacji III Rzeszy.



Wraz z postępami tego trybu gracze będą mieli możliwość zdobycia mnóstwa nagród (specjalne medale, naklejki, wyposażenie czołgów). Na prawdziwych zdobywców Berlina będzie czekać najwyższa nagroda jaką jest czołg premium VII poziomu – IS-2 z unikatową osłoną przeciwko pociskom odkształcalnym!



Z okazji zbliżającej się 10. rocznicy World of Tanks przygotowaliśmy również specjalny, nowy cykl wideo, w którym najważniejsi twórcy World of Tanks, Wiktor Kislyi, Michael Jivetc, Nikita Shpakov, Kirill Mal, Mike Belton, i Anton Pankov, opowiadają o początkach gry. Można się z nich dowiedzieć m.in. o początkach gry, jak to się wszystko zaczęło, co było ważne w początkowych etapach rozwoju oraz jakie były ich pierwsze wrażenia z testowania wczesnych prototypów. Materiał jest jest do obejrzenia poniżej:

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming