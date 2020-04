Wargaming - Dziesiąte urodziny World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już prawie 10 lat World of Tanks na komputerach osobistych dostarcza rozrywki milionom graczy na całym świecie. Aby uczcić ten jubileusz szykujemy się do świętowania 10. urodzin gry! Wydarzenie startuje dziś i będzie trwało przez najbliższe kilka miesięcy. Gracze będą mogli uczestniczyć w obchodach na różnych poziomach, wliczając w to podróże nostalgiczne, aktywności pogrupowane tematycznie związane z historią gry, rozmaite misje oraz nagrody, a wszystko zakończone wielką kulminację w sierpniu. Od swojej premiery World of Tanks wzbogaciło się o mnóstwo nowych funkcjonalności, setki wydarzeń, stworzyliśmy 11 drzew technologicznych państwa, a w nich ponad 600 unikatowych czołgów.







Przez ten czas zgromadziliśmy ponad 160 000 000 zarejestrowanych graczy na całym świecie, gra zdobyła 4 nagrody Golden Joystick oraz pobiła rekord Guinnessa w ilości zalogowanych jednocześnie graczy na serwerze.

Wydarzenia urodzinowe zostaną podzielone na pięć aktów, każdy związany z dwoma latami działania tytułu. Już od dziś rozpoczynamy pierwszy z nich, w którym przywrócony zostanie legendarny czat publiczny w bitwach losowych. Oznacza to, że można porozumiewać się zarówno z sojusznikami, jak i przeciwnikami. Jak to z takimi formami komunikacji bywa można się dowiedzieć się wielu intersujących rzecz o sobie, o których wcześniej nie miało się pojęcia… Oczywiście czat ogólny można w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu menu gry. Poza tą funkcjonalnością z przeszłości, gracze mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych misjach, zdobywać okolicznościowe monety rocznicowe, za które odblokują rozmaite elementy w grze. Akt pierwszy 10. urodzin World of Tanks potrwa do 18 maja.



Od dziś dostępna jest również aktualizacja 1.9, która przynosi ciekawe rozwiązania w zakresie funkcjonalności i zwiększenia przejrzystości interfejsu gry. Drzewa technologiczne zostały uproszczone, dzięki czemu są bardziej zrozumiałe dla graczy. Część czołgów trafiła do sekcji pojazdów kolekcjonerskich dla danej nacji, ale każdy z nich pozostaje w grze jak dotychczas i można je odblokowywać na tych samych zasadach, co wcześniej. Pojazdy premium trafił na dół każdego drzewka, dzięki czemu wygodniej jest nawigować wśród dostępnych czołgów. Ponadto, pojazdy poziomów I-IV otrzymały większe pule punktów wytrzymałości, dzięki czemu jesteśmy w bitwie dłużej, nawet popełniając błąd taktyczny. Przyrost wytrzymałości między jednym poziomem a drugim będzie też bardziej spójny. Dodatkowo proporcjonalnie powiększyliśmy w tych pojazdach pojemności magazynów amunicji.







Źródło: Info Prasowe / Wargaming