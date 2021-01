Wargaming - Pizza Czołgisty 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Wargaming i sieć pizzerii Da Grasso mają przyjemność poinformować, że oba podmioty ponownie nawiązały współpracę. Na jej mocy stworzyły nową pizzę Czołgisty w wersji 2.0. Dodatkowo, klienci otrzymają kod dla obecnych i nowych graczy do World of Tanks na PC! Bazując na opiniach czołgistów udoskonalimy przepis i teraz Pizza Czołgisty 2.0 składa się z ciasta, sera, salami pepperoni, papryczki jalapenos, suszonych pomidorów i sosu bbq. Wsłuchując się dalej w głos społeczności, klienci otrzymają teraz nie tylko kod dla nowych, ale również i dla obecnie grających. Pizza Czołgisty 2.0 jest dostępna w sprzedaży do 14.02.2021 przy zamówieniach na www.dagrasso.pl.







Można ją zamówić na wiele sposobów: online, telefonicznie w dostawie i odbiorze osobistym w całej Polsce, w trzech rozmiarach (24cm, 32cm, 42cm) oraz z dwoma sosami gratis. Cena Pizzy Czołgisty 2.0, w zależności od wybranego rozmiaru i lokalizacji, mieści się w przedziale od 25.60 PLN do 43.60 PLN. Dodatkowo można skorzystać z 10% rabatu używając kodu „PC10” przy składaniu zamówienia.



Kody do gry World of Tanks nadrukowane są na pudełku – obecnie grający czołgiści mogą liczyć na 3 dni konta premium, a nowi rekruci będą mogli rozpocząć swoją fascynującą przygodę w grze z polskim czołgiem premium VI poziomu - Pantera „Pudel”, miejscem w garażu oraz 7-dniami konta premium. Wartość obu kodów to ponad 90 PLN. Otrzymane kody należy realizować przez stronę https://pizzaczolgisty.pl/.



Podczas trwania akcji w grze została uruchomiona misja „Da Grasso”. Można w niej wygrać m.in.: styl „Polska szkoła”, rezerwy osobiste oraz 20% zniżki na następne zamówienie dużej pizzy z napojem. Życzymy smacznego i powodzenia na polu bitwy!



























Źródło: Info Prasowe / Wargaming