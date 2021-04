Wargaming - Premiera płyty The Offspring i współpraca z WoT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po prawie dekadzie oczekiwania, legendarny zespół punkrockowy The Offsring wydaje swój nowy album Let the Bad Times Roll! Płyta nagrywano na przestrzeni kilku ostatnich lat we współpracy ze światowej sławy producentem Bobem Rockiem. Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie World of Tanks przewraca elementy związane z zespołem do gry na komputerach osobistych. Z pośród 160 000 000 graczy zarejestrowanych w World of Tanks na PC wielu z nich jest fanami The Offspring. Popularna gra o czołgach i zespół mają za sobą już historię udanej współpracy, także naturalnym było rozszerzenie jej na premierę Let The Bad Times Roll. Po raz pierwszy wspólne akcje odbyły się w 2019 kiedy to członkowie kapeli zostali dodani do gry wraz z dedykowanym im czołgiem.







Ponadto zespół wystąpił na żywo w Mińsku na Wargaming Fest przed prawie 250 000 widownią. Ci, którzy nie mogli pojawić się w mieście tego dnia mogli zobaczyć koncert The Offspring bezpośrednio w grze. Ich animowane, trójwymiarowe modele wykonywały setlistę największych klasyków zespołu w garażu World of Tanks.



Wraz z wydaniem nowego albumu czołgiści będą mogli wjechać na pole bitwy w amerykańskim czołgu lekkim – TL1 LPC wyposażonym w niezwykły styl 3D o nazwie Pretty Fly. Jego wygląd reprezentuje sobą wszystko to, co jest ważne dla zespołu. Uważni fani The Offspring dostrzegą też nawiązania do kultowego albumu Americana z 1998. Ale czym jest czołg bez załogi? W TL1 LPC Pretty Fly znajdziecie również Dextera, Noodlesa, Pete’a i Todda wraz z unikatowymi liniami dialogowymi! Czołgiści będą mogli zdobyć również elementy kosmetyczne związne z zespołem jak naklejki, inskrypcje, emblematy czy styl 2D Turn it up!

















