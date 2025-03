Wargaming - Steel Hunters we wczesnym dostępie od 2 kwietnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, nagradzany producent i wydawca m.in. World of Tanks i World of Warships, ogłasza, że niedawno zapowiedziana, nowa produkcja Steel Hunters wejdzie w fazę wczesnego dostępu od 2 kwietnia. Steel Hunters to gra F2P (free-to-play) z gatunku hero shooter łącząca w sobie elementy ekstrakcji i battle royale. Kierowana filozofią “gracz na pierwszym miejscu”, faza wczesnego dostępu daje społeczności gry faktyczną możliwość wpływu na rozwój i kształtowanie jej za sprawą wniosków i sugestii, które będą wdrażane aż do momentu premiery gry. Dzięki temu Steel Hunters stanie się najbardziej angażującym i satysfakcjonującym doświadczeniem wśród strzelanek o mechach. Więcej informacji o tym podejściu zostanie ujawnione przez twórców wkrótce, kiedy wkroczy ona oficjalnie w fazę wczesnego dostępu.







Nowy tytuł przedstawia świat intensywnych starć mechanicznych gigantów zwanych Łowcami, gdzie gracze uczestniczą w wypełnionych akcją bitwach, dążąc do spełnienia celów, dzięki którym zwiększą swój poziom i zdobędą niezbędny ekwipunek. Każdy z Łowców oferuje własny styl gry, unikalne zestawy umiejętności oraz systemy progresji, które umożliwiają wykorzystanie zróżnicowanych strategii i taktyk w walce z przeciwnikami w drodze do ostatecznego starcia w punkcie ekstrakcji.



Graczom przyjdzie wcielić się w jednego z łowców spośród elitarnego grona, w którego skład wchodzą: Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet, i Weaver, każdy uzbrojony w śmiercionośne umiejętności i gotów zdominować pola bitwy, jak Crimson Ridge, Maryland Heights czy Stonecutter Keep.



Gra będzie dostępna na PC na platformach:

• Wargaming Game Center LINK

• Steam LINK



Więcej szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądała faza wczesnego dostępu można znaleźć na oficjalnej stronie internertowej gry, pod adresem: LINK.















źródło: Info Prasowe - Wargaming