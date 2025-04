Wargaming - Taurus dołącza do Steel Hunters

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy, brutalny Łowca dołącza do Steel Hunters. Rogaty zawadiaka Taurus przebija się przez zastępy wrogów zostawiając za sobą pożogę w drodze do zwycięstwa. Taurus to specjalista walki w zwarciu – jego siła i oręż pozwalają mu stanąć twarzą w twarz z każdym przeciwnikiem. Ból jest nieistotny, liczy się tylko adrenalina podczas polowania. Taurus wkroczy na Tereny łowieckie już 29 kwietnia. Steel Hunters zabiera nas w przyszłość, w której po wielkim kataklizmie Ziemia nie nadaje się już do zamieszkania. Ludzkość nie zamierza jednak całkowicie jej opuszczać, gdyż roi się tam od drogocennego zasobu znanego jako Starfall. By zabezpieczyć jego skupiska, rozmaite korporacje i inne stronnictwa tworzą gigantyczne mechy zwane Łowcami.



















źródło: Info Prasowe - Wargaming