Wargaming - sporo nowości w aktualizacji 1.11.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Początek nowego roku to dobra pora, aby zacząć przygodę z nową zawartością, właśnie dodaną do World of Tanks. Aktualizacja 1.11.1 przynosi ze sobą nowe włoskie czołgi ciężkie z ulepszoną mechaniką automatycznego ładowania. Odmieniony system dobierania graczy w plutony ułatwi znalezienie graczy do wspólnej walki, a kilka zmian w interfejsie sprawi, że gra stanie się jeszcze przyjemniejsza. Nowa linia czołgów włoskich zaczyna się na VII poziomie maszyną Carro d’assalto P.88 i zawiera cztery pojazdy charakteryzujące się dobrym opuszczaniem działa, solidnie opancerzonymi wieżyczkami i stylowym wyglądem zewnętrznym. Nowe czołgi włoskie charakteryzują się również ulepszonym systemem automatycznego ładowania pocisków, dzięki któremu możemy jeszcze lepiej i efektywniej wykorzystywać ten mechanizm.







Wraz z nową linią gracze dostają cztery zestawy misji bojowych, każdy związany z nowym czołgiem. Za wykonanie zadań do zdobycia są emblematy, inskrypcje, naklejki w klimacie starożytnego Rzymu, a dla czołgu poziomu X, Rinoceronte, również unikatowy styl 2D.



Wraz z aktualizacją 1.11.1 pojawia się również system plutonów 2.0. Dzięki niemu jeszcze szybciej i łatwiej dobierzecie graczy do drużyny, a korzystając z filtrów system znajdzie Wam graczy odpowiadających waszym umiejętnościom i preferencjom wyszukiwania.



Podążając tradycją implementacji najlepszych modyfikacji użytkowników do gry, zmiany dosięgły również interfejs użytkownika. W opcjach można ustawić okrąg gwarantowanego wykrycia czołgów czy włączyć licznik czasu naprawy uszkodzonych modułów pojazdów.





























