Warwick Acoustics - Elektrostatyczny Świat Słuchawek

Dla wszystkich szukających najwyższej klasy słuchawek elektrostatycznych Warwick Acoustics ma niezwykle ciekawą ofertę. Są to nie tylko słuchawki elektrostatyczne Bravura, ale także słuchawkowe systemy audio, w skład których wchodzą nie tylko elektrostatyczne nauszniki, ale także znakomite wzmacniacze (energizery) oferujące amplifikację w klasie A oraz zaawansowane przetwarzanie sygnału przez procesory DSP. To ostatnie rozwiązanie jest unikalne dla Warwick Acoustics, oferując szereg zalet, pośród których można wymienić niezwykłą naturalność oraz realizm reprodukcji, a także znakomitą dynamikę oraz niczym nieograniczone pasmo przenoszenia.







Bravura to najwyższej klasy, zaprojektowane od podstaw słuchawki elektrostatyczne, dla których naturalnym partnerem jest wzmacniacz Sonoma M1.

- Zaawansowane przetworniki HPEL

Słuchawki Warwick Acoustics Bravura, jako pierwsze na świecie korzystają z przetworników opartych o membrany wykonane ze specjalnego laminatu. Przetworniki te są efektem trzech lat projektowania i jednocześnie dopracowują do perfekcji wszystkie cechy, za które tak lubiane są słuchawki elektrostatyczne. Zastosowano nowatorską konstrukcję statorów wykorzystującą nie tylko konfigurację „single-ended”, ale i nowoczesne materiały. Słuchawki te, w porównaniu do ogromnej większości elektrostatycznych modeli na rynku posiadają znacznie mniejsze zniekształcenia i szersze pasmo przenoszenia.

- Muszle słuchawek wykonane z magnezowych odlewów

Niezwykle istotnym elementem każdych hi-endowych słuchawek są ich muszle. Dlatego w Bravurach zdecydowano się na zastosowanie magnezu, który ze względu na wysokie tłumienie rezonansów własnych jest doskonałym materiałem do takiego zastosowania. Chroni on też przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a jego niska masa dodatkowo umożliwia zapewnienie odpowiedniego komfortu w trakcie dłuższych sesji odsłuchowych.

- Najwyższej klasy materiały

Bravura to także komfort - zastosowano w nich ten sam pałąk, który znajdziemy we flagowych słuchawkach Aperio. Jest on ręcznie wykonany i perfekcyjnie układa się na głowie. Z kolei – także ręcznie wykonane – pady wykonane są z owczej skóry Cabretta, która charakteryzuje się niezwykłym komfortem, lekkością i wytrzymałością. To wszystko sprawia, że w Bravurach jakość brzmienia idzie w parze z wygodą codziennego użytkowania, która stoi na najwyższym poziomie.

- Specjalnie zaprojektowane przewody

Do słuchawek Bravura zaprojektowano specjalne kable o ultra-niskiej pojemności. Ten parametr jest w przypadku słuchawek elektrostatycznych niezwykle istotny i decyduje on w dużej mierze o przejrzystości brzmienia. Przewody zaprojektowano we współpracy z tak renomowanymi specjalistami, jak ATLAS, czy LEMO. Ten ostatni odpowiada za specjalne, precyzyjnie wykonane wtyczki. Posiadają one mechanizm automatycznej blokady oraz gwarantują znakomite i niezmienne przez lata parametry elektryczne połączenia.







Warwick Acoustics Sonoma M1

Każde słuchawki elektrostatyczne, w tym modele Warwick Acoustics oparte o przetworniki HPEL, wymagają do działania specjalnego wzmacniacza, który zapewni wysokie napięcie do ich napędzenia. Rolę tą spełnia właśnie wzmacniacz Sonoma M1.



- Najwyższej klasy topologia układu

W przypadku wzmacniacza Sonoma M1 mamy do czynienia z najwyższej klasy układem amplifikacji. Nie dość, że bazuje on na pracujących w klasie A tranzystorach FET, to dodatkowo korzysta z topologii „single-ended”. Wzmacniacz M1 jest przy tym specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany tak, aby bez trudu poradzić sobie z obciążeniem pojemnościowym, jakim są słuchawki elektrostatyczne. Jest też specjalnie zoptymalizowany do współpracy z przetwornikami HPEL i bardzo mocno spolaryzowany do pracy w klasie A. Dzięki temu posiada nie tylko znakomitą liniowość, ale i wysoki współczynnik narastania sygnału. A to przekłada się na transparentność i dynamikę brzmienia, które – niezależnie od poziomu – będzie całkowicie pozbawione zniekształceń.

- Zintegrowany najwyższej klasy przetwornik analogowo-cyfrowy

Sonoma M1 posiada nie tylko analogowe wejścia liniowe, ale także wejścia cyfrowe pod postacią gniazda koaksjalnego S/PDIF oraz interfejsu USB. A to z kolei oznacza, zawiera przetwornik cyfrowo-analogowy. Jest on oparty o starannie zaimplementowane układy renomowanej firmy ESS Technology, które pracują w konfiguracji dual-mono, czyli po jednym na każdy kanał. Zastosowana topologia obwodów analogowych sprawia, że Sonoma M1 oferuje nie tylko doskonałe brzmienie, ale ma też świetne parametry mierzalne. Dla przykładu osiągnięto stosunek sygnału do szumu wynoszący aż 129 dB.

- Unikalna technologia cyfrowego, 64-bitowego przetwarzania sygnału

To, co wyróżnia markę Warwick Acoustics, to – oprócz wybitnej konstrukcji samych słuchawek – zaawansowana technologia obróbki sygnału w dedykowanych wzmacniaczach. W przypadku wzmacniacza Sonoma M1 zastosowano wydajny procesor DSP o rozdzielczości 64-bitów, który zajmuje się całą arytmetyką. To właśnie w nim sygnał wejściowy jest przetwarzany tak, aby uzyskać zdumiewający obraz dźwiękowy ze słuchawek. Zastosowano tutaj specjalne algorytmy, które sprawiają, że dźwięk ze słuchawek Warwick Acoustics bardziej przypomina brzmienie bardzo dobrych kolumn, aniżeli słuchawek. Jednocześnie DSP sprawia też, że mamy niezwykle szerokie pasmo przenoszenia oraz szeroki zakres dynamiki, co w połączeniu ze wszystkimi zaletami technologii elektrostatycznej zapewnia, że brzmienie całego systemu Sonoma nie ma sobie równych. Sygnały z wejść analogowych są przetwarzane na postać cyfrową za pomocą dedykowanego układu ADC firmy AKM. Pracuje on z rozdzielczością 32-bit/384 kHz dla zapewnienia jak najwyższej precyzji i transparentności. Ponieważ wzmacniacz ma zarówno wejścia niskopoziomowe (na gnieździe 3.5mm), jak i wysokopoziomowe RCA – zastosowano osobne obwody układu ADC w zależności od wybranego wejścia. Zapewnia to osiągnięcie w każdym przypadku zakresu dynamiki przekraczającego 120 dB. Wszystkie elementy sekcji cyfrowej taktowane są z kolei przez zegar typu „femto” firmy Crystek. A przemyślany rozkład PCB zapewnia znakomitą izolację sekcji cyfrowej od analogowej, a co za tym idzie niezwykle niski poziom szumów, wynoszący -129 dB.

- Specjalny, dwustopniowy zasilacz

Aby otrzymać stabilne, wolne od szumów zasilanie, we wzmacniaczu Sonoma M1 zastosowano specjalny, dwustopniowy zasilacz. Za pierwszy stopień służy moduł zewnętrzny, który oparto o specjalną konstrukcję impulsową. Jest ona o tyle unikalna, że charakteryzuje się wysoką, stałą częstotliwością pracy wynoszącą 85 kHz. A jednocześnie posiada ponad trzykrotny zapas mocy w stosunku do wymaganej przez M1, co z kolei przekłada się na zapewnienie ogromnego zakresu dynamiki. Drugi stopień zasilacza znajduje się już we właściwej obudowie wzmacniacza i składa się z wielu stopni stabilizacji napięcia opartych o znakomite układy marki Analog Devices. Dodatkowo zadbano o takie szczegóły, jak specjalny przewód łączący zasilacz z urządzeniem, posiadający dodatkowy pierścień filtrujący zakłócenia elektromagnetyczne.

- Precyzyjnie wykonana metodą obróbki CNC obudowa

W przeciwieństwie do słuchawek Warwick Acoustics, wzmacniacz Sonoma to urządzenie o sporej wadze. Zostało ono wykonane z całego bloku aluminium 6063 o najwyższej czystości, z którego wycięto formę w kształcie litery „U”. Obudowa ta zapewnia nie tylko izolację od wibracji, ale działa także, jako ekran chroniący czułe obwody audio przed zakłóceniami z eteru. Należy wspomnieć, że wszystkie napisy są grawerowane laserowo, dzięki czemu urządzenie zachowa swój wygląd przez długie lata.









Warwick Acoustics Aperio

Ten system składający się ze słuchawek oraz dedykowanego, wielofunkcyjnego wzmacniacza do nich dedykowany jest wszystkim tym, którzy poszukują systemu klasy referencyjnej.



Aperio to flagowy produkt brytyjskiej marki, w którym każdy element został dopracowany do perfekcji. A wszystkie rozwiązania konstrukcyjne zostały wyniesione na zupełnie nowy, niespotykany dotąd poziom.



Mamy tutaj nie tylko najlepszą wersję elektrostatycznych słuchawek z przetwornikami HPEL, ale też niezwykle zaawansowany konstrukcyjnie wzmacniacz z nimi współpracujący. Ten ostatni posiada przetwornik cyfrowo-analogowy zrealizowany w pełnej konfiguracji dual-mono. Oraz, co istotne, ma także wyjścia analogowe (zarówno niezbalansowane RCA, jak i XLR), dzięki czemu oprócz zasilania słuchawek, może także stać się centrum domowego toru audio najwyższej klasy. Bo jest de facto także przedwzmacniaczem posiadającym wejścia analogowe: AES3 (AES/EBU), S/PDIF oraz USB i LAN.



Co więcej, w Aperio zastosowano także wyrafinowane rozwiązania konstrukcyjne, czego przykładem niech będzie regulacja głośności. Dla sygnału PCM odbywa się ona w sposób całkowicie bezstratny w domenie cyfrowej, dla sygnału DSD zaś użyto analogowej drabinki rezystorowej.



Dbałość o szczegóły w każdym calu widać także po tym, że z Aperio dostajemy specjalnie zaprojektowane kable USB oraz Ethernet. Przewody te zostały stworzone specjalnie do tego systemu i oferują nie tylko ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, ale też znakomite parametry elektryczne oraz wytrzymałą konstrukcję bazującą na najlepszych komponentach. Aperio to niewątpliwie system klasy „non-plus-ultra” dla najbardziej wymagających.





Produkty Warwick Acoustics miały swoja premierę podczas Warsaw Audio Video Show 2022, a obecnie dostępne są do odsłuchu w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store.



































Źródło: Info Prasowe / MIP