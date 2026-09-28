Weź los w swoje ręce. Allegro Smart!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Allegro Smart! po raz kolejny zaprasza swoich użytkowników do wspólnej zabawy i grania o wyjątkowe nagrody, w tym milion zł. 28 września rusza nowa odsłona loterii, w której na największego szczęśliwca czeka nagroda główna w wysokości aż 1 mln zł. To jednak nie wszystko - w puli nagród znalazły się również vouchery na wycieczki z Allegro Wakacje, iPhone’y i Mystery Boxy skrywające wybrane produkty z kategorii dom, rozrywka, sport i elektronika. Wystarczy zbierać losy, bo każdy z nich może prowadzić do wygranej! Organizatorem loterii jest NAV agency.







Allegro Smart! to dziś jedna z najchętniej wybieranych usług na platformie. Korzysta z niej już blisko 8 mln użytkowników w Polsce, a liczba płatnych subskrypcji rośnie w dwucyfrowym tempie. Smartowicze cenią program przede wszystkim za darmowe dostawy i zwroty, ale mają też dostęp do dodatkowych korzyści, takich jak: Smart! Monety, wyzwania czy Smart! Bonusy, czyli zniżki u partnerów platformy.



Weź los w swoje ręce

W Loterii Allegro Smart! liczy się nie tylko szczęście, bo użytkownicy mogą aktywnie zwiększać swoje szanse na wygraną. Jak to zrobić? Losy zdobywa się za zakupy produktów oznaczonych Smart! Zamówienie od jednego sprzedającego o wartości od 100 do 150 zł gwarantuje 2 losy, a za zamówienie powyżej 150 zł użytkownik dostanie ich aż 4. Kolejne losy przyznawane są za korzystanie z wybranych usług i rozwiązań dostępnych na platformie m.in. za płatności Allegro Pay, zakupy w aplikacji mobilnej czy wybór dostawy w ramach Allegro Delivery. Uczestnicy otrzymają również losy na start oraz bonusowe, przyznawane w trakcie trwania akcji. Każdy zgromadzony los daje szansę na nagrody natychmiastowe, udział w losowaniach tygodniowych i grę o główną wygraną w wysokości 1 mln zł.



Pula nagród pełna niespodzianek

Największą nagrodą w tegorocznej loterii jest 1 mln zł. Zostanie ona przyznana jednemu uczestnikowi w losowaniu finałowym. Na tym jednak lista niespodzianek się nie kończy! W sześciu cotygodniowych losowaniach do zdobycia będą vouchery o wartości 10 tys. zł każdy, które zwycięzcy będą mogli wykorzystać na platformie Allegro Wakacje.



Jakie nagrody natychmiastowe przygotowano?

- ponad 255 tys. kart podarunkowych Allegro o wartości od 10 do 500 zł,

- 30 tys. subskrypcji Allegro Smart! na miesiąc,

- 30 tys. kodów zniżkowych do Pizza Hut,

- 10 tys. kodów zniżkowych do Wolt,

- 42x iPhone Air 256 GB,

- 200x Mystery Box – czyli zestawy produktów niespodzianek o wartości od 950 do 1000 złotych,

- miliony pakietów zawierających 2, 7 lub 15 dodatkowych szans w losowaniach tygodniowych i finałowym.

- Tajemnicze pudełko pełne niespodzianek



Jedną z największych nowości w tegorocznej puli nagród jest Mystery Box. To zestaw produktów o wartości od 950 do 1000 zł brutto, którego dokładna zawartość pozostanie niespodzianką aż do otwarcia przesyłki.



Weź los w swoje ręce – kampania w internecie i przestrzeni miejskiej

Tegorocznej Loterii Allegro Smart! towarzyszy kampania pod hasłem „Weź los w swoje ręce”. W spocie reklamowym bohaterowie próbują rozszyfrować serię nietypowych wskazówek związanych z zakupami i dostawami. Całość humorystycznie nawiązuje do popularnego motywu: „Jeśli wygram, nikomu nie powiem, ale będą znaki…”. Kampania będzie emitowana w telewizji, internecie, kanałach OOH oraz w mediach społecznościowych. Za jej przygotowanie odpowiadają agencja TBWA Warsaw, dom produkcyjny Moon Films, Televisor oraz Juice Sound, a reżyserią spotu zajął się Igor Leśniewski.

Aby wziąć udział w loterii, trzeba mieć ukończone 18 lat, mieszkać w Polsce, posiadać konto na Allegro oraz aktywną usługę Allegro Smart!. Następnie należy zalogować się i dokonać jednorazowego zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanej strony. Zgłoszenia do loterii można dokonać od 28 września 2026 do 8 listopada 2026.



Zyskuj więcej ze Smart!

Wygrana w loterii to nie wszystko, bo bycie w Smart! opłaca się na co dzień. Oprócz darmowych dostaw, czy specjalnych okazji, smartowicze mają też dostęp do stale powiększającej się bazy Smart! Bonusów. Użytkownicy T-Mobile na kartę mogą odebrać darmowy pakiet 1000 GB internetu ważny przez 100 dni. Kierowcy zapłacą mniej za tankowanie na stacjach MOL, gdzie rabat wynosi do 35 gr na litrze paliwa. Z kolei osoby planujące podróże skorzystają z 18% zniżki od Saily, który zapewnia mobilny internet w ponad 200 miejscach na świecie bez opłat roamingowych. Wszystkie bonusy są dostępne w zakładce Smart! Bonusy w aplikacji i na stronie Allegro.









źródło: Info Prasowe - Allegro