Wejdź w erę Galaxy AI z nowym smartfonem Galaxy S25 FE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował Galaxy S25 FE – najnowszego członka rodziny Galaxy S25 dla szerokiego grona użytkowników. Smartfon wyposażono w interfejs One UI 8 oraz najnowsze funkcje Galaxy AI, które czynią z niego wszechstronnego towarzysza codzienności z bogatym zestawem multimodalnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Galaxy S25 FE otwiera przed użytkownikami nowe kreatywne możliwości. Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Generative Edit czy Instant Slow-mo, edycja zdjęć i filmów staje się prostsza niż kiedykolwiek. Udoskonalony przedni aparat 12 MP z silnikiem ProVisual Engine gwarantuje jeszcze lepsze selfie, a bateria 4900 mAh w połączeniu z powiększoną o ponad 10% komorą parową zapewnia płynne, responsywne działanie. Dodatkowo szybkie ładowanie przewodowe 45 W pozwala zachować tempo – niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie treści, rozrywkę czy kontakt ze światem.







- Zaawansowane funkcje AI: najnowsza wersja Galaxy AI otwiera dostęp do multimodalnych asystentów i spersonalizowanych wskazówek, które wspierają użytkownika w codziennych zadaniach. Prywatność danych pozostaje bezpieczna dzięki technologii Knox Enhanced Encryption Protection. Dzięki temu każdy dzień staje się prostszy, a technologia naturalnie dopasowuje się do stylu życia.

- Kreatywność w każdym ujęciu wsparta przez AI: Najnowsza wersja ProVisual Engine i zmodernizowany przedni aparat o rozdzielczości 12 MP zapewniają zapierające dech w piersiach selfie w trybie niskiego poziomu szumu. Funkcja Generative Edit oferuje aktywne sugestie pozwalające na usunięcie ze zdjęć rozpraszających uwagę obiektów i wypełnienie pustego tła. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą, aby każde zdjęcie wyglądało naprawdę wyjątkowo.

- Wysoka wydajność: Galaxy S25 FE został stworzony z myślą o długotrwałej wydajności. Pojemna bateria 4900 mAh, powiększona o ponad 10% komora parowa i solidna ramka z Armor Aluminum gwarantują płynne działanie, wytrzymałość i niezawodność każdego dnia. To niezawodny partner, który sprosta codziennym wyzwaniom.



Codzienność w inteligentnym wydaniu

Nowa era interakcji zaczyna się wraz z Galaxy S25 FE. Dzięki funkcjom Galaxy AI, interfejsowi One UI 8 i multimodalnym asystentom AI, codzienne zadania stają się prostsze, bardziej naturalne i intuicyjne – głos, dotyk i obraz łączą się, by ułatwiać życie na każdym kroku.

- Gemini Live pozwala prowadzić naturalne rozmowy w czasie rzeczywistym, wykorzystując multimodalną sztuczną inteligencję, która widzi to samo, co użytkownik. W praktyce oznacza to, że wystarczy skierować aparat na dwa zestawy ubrań i zapytać: Który będzie lepszy na pogodę w Seulu? – a Gemini odpowie płynnie i kontekstowo, oferując trafne podpowiedzi, które ułatwiają codzienne decyzje. To technologia, która sprawia, że codzienne wybory stają się prostsze i bardziej intuicyjne.

- Now Bar zawsze pod ręką i zawsze na czas. Z poziomu ekranu blokady udostępnia najważniejsze informacje i aktualizacje. Można go dostosować tak, aby prezentował powiadomienia na żywo, muzykę, tryby, rutyny i wiele innych funkcji, które ułatwiają

codzienność.

- Now Brief osobisty asystent w pigułce. Każdego dnia pokazuje spersonalizowane wiadomości: od sytuacji na drogach, przez przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu, po podsumowanie aktywności fizycznej – wszystko w jednym miejscu, zawsze podane w przejrzysty sposób.

- Circle to Search with Google, to funkcja, która dostarcza wskazówki dokładnie w momencie, gdy są potrzebne. Podczas gry wystarczy zaznaczyć interesujący element na ekranie, a system natychmiast wyświetla praktyczne porady i taktyczne podpowiedzi w formie dyskretnej nakładki, nie zakłócając rozgrywki. Dzięki temu granie staje się płynniejsze, bardziej intuicyjne i jeszcze przyjemniejsze.



Te inteligentne narzędzia zostały stworzone, by ułatwiać codzienne życie – sprawiają, że komunikacja jest prostsza, organizacja dnia bardziej intuicyjna, a produktywność wyższa. Co ważne, elastycznie dopasowują się do stylu i potrzeb każdego użytkownika. Wspiera je nowy zestaw zabezpieczeń, który daje pełen spokój i pewność przy korzystaniu z funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

- Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) tworzy dla każdej aplikacji zaszyfrowane, dedykowane środowiska przechowywania danych w bezpiecznym obszarze pamięci urządzenia, dzięki czemu każda aplikacja może mieć dostęp tylko do własnych informacji. KEEP współpracuje z elementem Personal Data Engine (PDE) w serii Galaxy, który przechowuje dane i preferencje użytkownika wyłącznie na urządzeniu i chroni je za pomocą Knox Vault. Razem te rozwiązania zapewniają wzmocnione bezpieczeństwo i prywatność w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie. To pewność, że najważniejsze informacje pozostają zawsze pod pełną kontrolą użytkownika.



Nowy wymiar kreatywności

Galaxy S25 FE otwiera nowy rozdział w mobilnej fotografii. Dzięki silnikowi ProVisual Engine z najnowszymi funkcjami AI oraz udoskonalonemu przedniemu aparatowi 12 MP, każde selfie zachwyca ostrością i detalem. Smartfon rozwija również słynną technologię Nightography – redukcja szumów poprawia jakość zdjęć nocnych, a Super HDR w wideo wiernie oddaje kolory i kontrast w każdym ujęciu. Dodatkowo funkcja Photo Assist umożliwia intuicyjną edycję bezpośrednio na urządzeniu, wspierając twórcze pomysły użytkowników z jeszcze większą precyzją.

- Generative Edit – sztuczna inteligencja dba o każdy kadr, automatycznie usuwając rozpraszające elementy ze zdjęć. Funkcję uzupełnia Portrait Studio, które pozwala tworzyć realistyczne, spersonalizowane awatary. Efekt? Fotografie, które zawsze wyglądają wyjątkowo.

- Instant Slow-mo – każdy kadr nabiera filmowego charakteru. Funkcja pozwala zwolnić tempo ulubionych ujęć i nadać im wyjątkową głębię, dzięki której wspomnienia stają się jeszcze bardziej wyraziste i pozwalają cieszyć się ulubionymi momentami na nowo.

- Audio Eraser pozwala wygodnie oczyścić nagrania z niepożądanych dźwięków, oddzielając głosy, muzykę, wiatr, odgłosy otoczenia, hałas tłumu czy inne zakłócenia w tle. Dzięki temu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad tym, co wyciszyć lub całkowicie usunąć.

- Auto Trim w Galaxy S25 FE dodatkowo usprawnia montaż filmów, automatycznie wybierając najlepsze fragmenty nagrania. To proste rozwiązania, które sprawiają, że nagrania stają się przyjemnością – zarówno w tworzeniu, jak i oglądaniu.





Niezawodna wydajność w eleganckiej odsłonie

Galaxy S25 FE sprawdza się zarówno w codziennej pracy, jak i przy kreatywnych projektach. Niezależnie od tego, czy chodzi o streaming, korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie czy edycję materiałów, smartfon działa płynnie i daje pełen komfort użytkowania. Bateria o pojemności 4900 mAh zapewnia energię na cały dzień, a szybkie ładowanie przewodowe 45 W umożliwia dłuższe użytkowanie i szybsze doładowania.

Inteligentna wydajność – powiększona o ponad 10% komora parowa skuteczniej odprowadza ciepło, dzięki czemu procesy AI działają płynnie, a smartfon pozostaje responsywny nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Galaxy S25 FE nawiązuje do charakterystycznej stylistyki serii Galaxy S25 – wyróżnia się smukłą, lekką formą i oferuje jakość, która idzie w parze z designem.

- 6.7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz oferuje płynne, immersyjne wrażenia wizualne, a nowa, udoskonalona rama Armor Aluminum zwiększa trwałość i nadaje eleganckie wykończenie.

- Galaxy S25 FE wierny kultowej formie serii Galaxy S, a jednocześnie dodaje odrobinę świeżości – dostępny jest w kilku wyrazistych, ekspresyjnych kolorach: Icyblue, Jet Black, Navy i White.

- Siedem generacji aktualizacji systemu i siedem lat poprawek zabezpieczeń – to pewność niezawodnej, zoptymalizowanej wydajności oraz dłuższego cyklu użytkowania smartfona.



Galaxy S25 FE doskonale współpracuje z nowymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE, tworząc duet dla tych, którzy cenią sobie połączenie wyjątkowych wrażeń wizualnych z najwyższej jakości dźwiękiem. Płynna łączność i immersyjne doznania multimedialne sprawiają, że korzystanie z ekosystemu Galaxy staje się jeszcze pełniejsze.



Dodatkowe informacje

System One UI 8 będzie dostępny także w szerszej gamie urządzeń, w tym w całej serii smartfonów Galaxy S25 – aktualizacje rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.



Dostępność

Galaxy S25 FE trafi na wybrane rynki 4 września. W ramach ceny urządzenia użytkownicy otrzymają 6-miesięczny abonament Google AI Pro, zapewniający rozszerzony dostęp do funkcji takich jak Gemini, Flow, NotebookLM i wielu innych innowacyjnych rozwiązań.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG