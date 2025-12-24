2025-12-24 07:33
Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop)
Wesołych Świąt

Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Nie się spełnią te wszystkie krok po kroku,
niech się spełnią w Nowym Roku.
Wesołych Świąt życzy Redakcja IN4.pl.

źródło: Redakcja IN4.pl
Komentarzy: 2
  1. gemba 2025-12-24 15:16,  lami
    Życzę wszystkim radosnych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz miłych przeżyć w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole. 

  2. gemba 2025-12-24 15:53,  Lasica
    Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia :) 🎄🎄

