Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 2

Niech się spełnią świąteczne życzenia,

te łatwe i te trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

te mówione głośno lub wcale.

Nie się spełnią te wszystkie krok po kroku,

niech się spełnią w Nowym Roku.

Wesołych Świąt życzy Redakcja IN4.pl.





źródło: Redakcja IN4.pl